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“心健康”公益行动走进辽宁阜新

2019年08月08日09:35 来源：人民网-人民健康网

8月4日，“心健康”公益行动计划暨“溶·会贯通”STEMI规范化院前溶栓全国巡讲活动在辽宁省阜新市正式启动。

近300名来自阜新市及各县、乡镇的医务人员参加了本次会议，共同积极探索建立以预防为主、防治一体的心血管防治管理新模式。

据了解，“溶·会贯通”项目旨在促进指南和专家共识落地，推动STEMI诊断、规范化治疗的实施，提高广大基层心血管医师的合理用药水平，推动基层胸痛中心建设。

会上，河北医科大学附属第二医院心血管内五科主任傅向华就ST段抬高型急性心肌梗死院前溶栓治疗中国专家共识和急性ST段抬高型心肌梗死溶栓治疗的合理用药指南（第2版）进行了精彩的解读。

随后，彰武县人民医院副院长吴冬冬以《冠状动脉腔内溶栓新理念》、阜新市第二人民医院（妇产医院）心血管内科主任马婧以《STEMI心电图诊断》为题做精彩的主题分享。

与会人员表示，此次培训让他们从一个全新的视角进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，对整体提升基层医务人员院前急救的救治能力，有效延缓、遏制阜新市心血管病发病率和死亡率，实现“大病不出县”，对切实保障阜新群众身心健康水平起到了非常积极的作用。

“心健康公益行动计划”由人民网·人民健康、中国医师协会、天士力控股集团等共同发起，自2018年10月17日正式启动，旨在推动心血管病防治工作在全国基层落地，通过围绕心血管疾病的防治开展系列活动，提升基层诊疗水平，宣传普及社会大众对心血管疾病的预防、保健、救治科普知识。目前，“心健康公益行动计划”先后启动11个省、25个地级市、22个县、124个乡镇，直接参与活动的各级医院医生超过9000人以上。

(责编：徐玥晨(实习生)、李栋)


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