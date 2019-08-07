当老年人出现这些症状，需排查骨髓瘤

随着我国老龄化程度不断加剧，那些高发于老年群体的肿瘤发病率也不断上升，骨髓瘤就是其中之一。很多人想当然地以为骨髓长瘤就该看骨科，大部分病人初诊基本都跑到骨科或风湿免疫科就诊，其实该病属血液科范畴。

骨髓瘤是血液系统恶性肿瘤

多发性骨髓瘤是起源于骨髓浆细胞的恶性肿瘤，是发病率仅次于淋巴瘤的血液系统最常见的恶性肿瘤之一。

南方医科大学南方医院血液内科多发性骨髓瘤亚专科负责人、副主任医师魏永强介绍，其主要特征为骨髓浆细胞异常增生伴有单克隆免疫球蛋白或轻链（M蛋白）过度生成，导致广泛的骨质破坏、肾功能损害以及贫血、高钙血症等表现。多发于中老年患者，男性多于女性。

不明原因的各种症状需警惕

他提醒，中老年患者出现以下症状需要警惕是否为骨髓瘤：

1.出现不明原因的骨痛，或者轻轻用力、弯腰捡东西甚至打个喷嚏疼痛突然加重，无法自行缓解，X线等影像学检查发现有病理性骨折或骨质破坏。

2.双下肢或颜面水肿、小便泡沫增多或尿量减少，查尿常规发现尿蛋白或血生化发现肌酐升高、白蛋白明显减少。

3.出现头昏、乏力、面色苍白等贫血症状，查血常规发现贫血，并且排除营养性贫血（如缺乏铁、叶酸、维生素B12）、地中海贫血等。

4.反复出现感冒、发热或者呼吸道感染，查血生化发现球蛋白升高或降低，查血清蛋白电泳或血尿免疫固定电泳发现M蛋白。

5.不明原因出现食欲减退、恶心、呕吐、烦渴、多尿、思维混乱、意识模糊，甚至昏迷，查血电解质发现血钙升高。

6.不明原因突然出现截瘫、大小便功能障碍，影像学检查发现椎体有破坏、脊髓有压迫。

其他少见情况包括：舌体肿大、皮肤淤斑、消化道出血、眩晕、耳鸣、手足麻木等。

像慢性病一样管理骨髓瘤

魏永强指出，就像高血压、糖尿病一样，多发性骨髓瘤是一种不可治愈但可以治疗的慢性疾病。尽管多发性骨髓瘤是一种恶性疾病，但是浆细胞属于分化成熟的细胞，所以大多数多发性骨髓瘤是恶性程度较低的疾病。

在没有新药出现的时代，多发性骨髓瘤的平均生存时间仅2-3年。随着造血干细胞移植以及新药时代的到来，经过正规、系统化治疗后，患者的生存期逐渐延长，由一种不能治愈的疾病转变为一种可以控制的疾病。目前约60%的患者发病后生存期超过5年，很多患者经过前期治疗转入维持治疗阶段后，成为像高血压、糖尿病一样的慢性疾病。