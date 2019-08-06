艾，瑞变新生-内外兼修，逆转未来 

2019年7月20日，恒瑞医药与中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组共同举办的“艾，瑞变新生-中华医学会肿瘤学分会乳腺肿瘤学组区域论坛“在济南顺利召开。复旦大学附属肿瘤医院邵志敏教授、山东省肿瘤医院王永胜教授担任大会名誉主席；复旦大学附属肿瘤医院余科达教授担任大会主席。本场会议覆盖全国各地百余位乳腺领域专家，会议内容贯穿乳腺癌治疗全程并就当下诊治的热点及难点开展精彩讨论，助力于乳腺肿瘤规范化诊疗水平的提升和发展。

中国智汇，助力我国乳腺癌精准治疗的现状与未来

随着肿瘤治疗的进步与发展，乳腺癌诊疗模式已从经验医学到循证医学，目前正向精准医学时代迈进。邵志敏教授在“乳腺癌精准治疗的现实与展望”的主题报告中特别提到吡咯替尼的I期临床研究证实循环肿瘤DNA中的PIK3CA以及TP53突变可以预测吡咯替尼的有效性，这是我国乳腺癌精准诊疗的重要进展。针对难治性乳腺癌中抗HER2靶向治疗耐药的问题，以吡咯替尼为代表的TKI药物将起到至关重要的作用。针对三阴性乳腺癌，复旦大学附属肿瘤医院的FUTURE研究将针对不同的分子分型给予不同的治疗方案，吡咯替尼、CDK4/6抑制剂、PARP抑制剂、阿帕替尼等都将在精准治疗时代三阴性乳腺癌的治疗中发挥重要作用。

吡咯替尼，精准治疗时代抗HER2治疗的优效选择

针对危险度极高的HER2阳性乳腺癌，抗HER2靶向治疗是HER2阳性乳腺癌治疗中最重要的部分。在HER2阳性乳腺癌的新辅助治疗中，化疗联合双靶已逐渐成为HER2阳性乳腺癌新辅助治疗的优选方案，随着新型抗HER2药物的出现，双靶药物的搭配选择更加多样化。

NeoALTTO研究中拉帕替尼与曲妥珠单抗的联合取得了高于NeoSphere研究中双妥方案的pCR, 而吡咯替尼自上市以来的的临床疗效也使得专家更加期待吡咯替尼在新辅助治疗中的研究成果。青岛大学附属医院的王海波教授特别提到吡咯替尼联合曲妥珠单抗在新辅助治疗的临床研究，作为重要研究单位之一，他非常有信心于此研究结果，并期待中期数据的公布。

针对高危HER2阳性乳腺癌，辅助阶段需要加强抗HER2治疗，特别对于已使用过曲妥珠单抗治疗的人群，后续的强化抗HER2治疗的作用不容小觑，吡咯替尼序贯曲妥珠单抗用于早期患者辅助治疗的III期研究，将有助于解决这一现实问题。西安国际医学中心肿瘤医院薛妍教授提到：“在早期乳腺癌治疗过程中，我们需要更积极的治疗理念和手段，为治愈带来可能，基于吡咯替尼的作用机制及已获得的临床疗效，我认为吡咯替尼+曲妥珠单抗联合化疗的新辅助方案值得期待。”

针对晚期HER2阳性乳腺癌的治疗，2019年CSCO BC指南以2A类证据级别推荐用于晚期HER2阳性乳腺癌的二线治疗，取代了含曲妥珠单抗方案； 而PHENIX研究结果更进一步证实了它对于曲妥珠单抗经治患者带来的突破性获益，该项研究在今年（美国临床肿瘤学会）ASCO年会中获得国际专家高度评价。天津医科大学肿瘤医院史业辉教授提到：“无论是吡咯替尼的II期研究还是III期PHENIX研究其结果都是非常令人惊喜的。无论对照组是卡培他滨单药还是卡培他滨联合拉帕替尼，吡咯替尼联合卡培他滨都取得显著更优的数据，无病生存期显著延长，相对于对照组都有绝对优势。对于晚期二线患者的抗HER2治疗，好药更要趁早用，基于目前药物的可及性，吡咯替尼是优选。”除此之外，他还提到，对于晚期HER2阳性乳腺癌一线治疗，不论是CLEOPATRA研究还是PUFFIN研究，入组患者中近90%未经过曲妥珠单抗治疗，这是该研究获得较长PFS的重要原因。

乳腺癌脑转移一直是临床中的治疗难点，烟台毓璜顶医院孙萍教授特别介绍了PHENIX研究中脑转移患者的实验数据，吡咯替尼表现出较好的延缓脑转移发生和发展 的疗效。吡咯替尼针对脑转移患者的单臂研究已开启，期待更有力的数据，进一步增加专家的使用信心。

来自郑州大学第一附属医院的王芳教授在会后采访时提到：“对于伴有脑转移的HER2阳性晚期乳腺癌患者，大分子单抗因无法透过血脑屏障，几乎是束手无策，但是小分子TKI则能够透过血脑屏障。我们医院也参与了吡咯替尼II期临床试验，我们观察到吡咯替尼在脑转移患者组有很好的效果，可有效控制脑转移。在临床工作中，对于HER2阳性脑转移患者，如果在拉帕替尼和吡咯替尼之间做出选择，我会考虑吡咯替尼联合卡培他滨作为优选方案。因为吡咯替尼可直接与HER1、HER2、HER4胞内激酶区不可逆结合，作用更强效；从药物的作用原理和研究证据级别来看，我觉得吡咯替尼联合卡培他滨是治疗HER2阳性脑转移患者的优选。“

在余科达教授主持的“HER2阳性早期乳腺癌争议问题和St.gallen投票”环节，特别讨论了一例该中心吡咯替尼新辅助临床研究的病例，在谈及患者术后辅助方案时，超过半数的讨论嘉宾认为如果确定该患者为实验组患者，需在辅助阶段采用曲妥珠单抗联合吡咯替尼的双靶治疗，以确保患者最大程度的获益。余科达教授更用“振奋”和“期待”来形容自己对于中国原研的敬佩和自豪。会后采访中他提到：“振奋是因为我看到中国原研药的疗效在II期和III期研究中不断被验证，并在世界舞台上发出了自己的声音；在未来，也期待晚期一线、新辅助以及辅助临床研究的数据，让中国原研药的疗效在世界范围内得到广泛认可。”

恒瑞医药，助力健康中国

大会名誉主席王永胜教授高度赞扬了恒瑞医药在乳腺癌领域的贡献和格局并对本次会议的组织承办给予了高度肯定，也期待学会与恒瑞医药长远的合作。

恒瑞医药，作为一家民族制药企业，在乳腺癌领域，不仅拥有全线的治疗药物及丰富的研发管线，更致力于促进中国乳腺癌事业的发展。相信随着恒瑞医药在乳腺领域更多新产品的问世，乳腺癌精准治疗时代必将有恒瑞医药浓墨重彩的一笔。