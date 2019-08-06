中国营养学会召开母乳喂养倡导论坛 启动2019世界母乳喂养周

7月30日，在第28个世界母乳喂养周来临之际，中国营养学会举办“促进母乳喂养，助力健康中国”主题论坛，探讨母乳营养研究的科学前沿进展，分享母乳喂养的健康建议，并在现场成立了“母乳喂养促进工作委员会”，以帮助更多妈妈实现母乳喂养，促进母婴健康。

中国营养学会理事长杨月欣教授，副理事长马爱国教授、杨晓光教授，前理事长程义勇教授、前副理事长苏宜香教授，妇幼营养分会主任委员汪之顼教授和来自中国营养学会，中国疾病预防控制中心营养与健康所，北京协和医院、中国妇女发展基金会等近20名中国母婴营养领域的专家学者出席会议。

健康中国行动提出，关注生命早期1000天

中国营养学会长期以来倡导母乳喂养，肩负着推进母婴营养健康事业科学发展的重任。中国营养学会副理事长马爱国教授表示，“母乳喂养有益孕产妇和婴幼儿的身心健康，已经是科学界的共识。中国营养学会编著的《中国居民膳食指南2016》中的《中国婴幼儿喂养指南》及《哺乳期妇女膳食指南》都将母乳喂养作为关键推荐。国务院刚刚发布的健康中国行动，在合理膳食行动中提到要特别关注生命早期1000天营养，尽量纯母乳喂养6个月。8月1号开始的这一周是世界母乳喂养宣传周。今年的宣传主题是“Empower Parents, Enable Breastfeeding (赋能父母，促进母乳喂养)。这就需要从权威的科学知识，实用的科学技能，良好的社会环境等几个方面，给父母多方面的帮助，促进母乳喂养，助力实现健康中国。

结合世界母乳喂养周的主题，惠氏营养品大中华区总裁瞿峰在会议上也表示：“惠氏于2013年启动的‘向母乳致敬’项目将一直致力于推动母乳营养知识的探索和普及，促进母乳喂养率的提升和公共母乳喂养环境的完善。”

权威科学知识，赋能新手妈妈

“月子期”是实现母乳喂养的关键时期，这个时期新手妈妈的营养状态，是大众都关心的话题。中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼教授在会上做了《月子餐的膳食营养建议》的专题报告，强调过度饮食、过多动物性食物并不能“发奶”、也不能让母乳更营养，只会让乳妈妈吃成胖子。同时，由于膳食中食物结构不合理，营养不平衡，反而会影响乳汁中看不见的营养物质，影响乳汁的营养。充分休息、愉悦心情，以平常心、正常地好好吃饭，也就是多样化食物的平衡膳食，才最有利于母乳分泌和宝宝营养。“当然对于新手妈妈来讲，需要花一些时间，读一遍中国居民膳食指南和妇幼人群膳食指南。”汪之顼教授说。

同时，会议对近期母乳营养的新研究方向——母乳生物活性成分做了主题分享。根据中国权威母乳成分研究——“明研究”的发现，母乳生物活性因子在中国母乳中含量丰富，这从科学层面证实了母乳生物活性成分对婴幼儿成长十分重要。母乳中含有的活性成分如gsMO、α-乳清蛋白等，在保护婴儿抵御感染、促进组织器官发育和维护肠道微生态等方面发挥着不可代替的作用。惠氏营养品医学与技术事务部门负责人金浩芳也表示，惠氏营养品一直在关注、聚焦母乳研究，并且参与了多个母乳研究的项目，对母乳生物活性的研究历史和最新进展保持了持续跟踪。

母乳喂养促进工作委员会成立，更有力推动母乳喂养

为了更好的凝聚各方力量，促进母乳喂养，实现健康中国目标，在本次大会上，中国营养学会母乳喂养促进工作委员会的成立。中国营养学会理事长杨月欣教授主持了成立仪式。杨月欣教授指出，母乳喂养促进工作委员会将凝聚学界、企业、政府、媒体的力量，共同促进母乳喂养。母乳喂养促进工作委员今后的工作将围绕四个方面：第一，凝聚全国妇幼专业人才力量，搭建母乳喂养的学术研究和技术指导交流平台；第二，继续推进母乳喂养相关的科学研究，第三，加强基层人员的母乳喂养实践培训；第四，联合各大媒体，充分应用新媒体手段，开展母乳喂养知识的科普宣传，推广母乳喂养新理念。

随后，一场“健康中国行动，我们如何行动“的对话展开。中国营养学会前副理事长苏宜香教授、中国营养学会妇幼营养分会主任委员汪之顼教授、中国妇女发展基金会守护童年项目办主任白亚琴教授、北京协和医院儿科副主任李正红教授与惠氏营养品大中华区企业沟通副总裁曹敬衡参加了谈论，分别从营养学界、公益基金会以及企业等角度提出了独到的见解，在对话中凝聚共识，在碰撞中探索解决方案，为全面建设健康中国，推进母乳喂养行动提供了科学有效的行动路径。