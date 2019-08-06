孩子长湿疹，喝赤豆米仁汤

广州中医药大学第一附属医院儿科主任医师 许 华□ 主治医师 欧阳学认

婴幼儿湿疹，又称“奶藓”，是婴幼儿时期常见的一种皮肤病，最早可见于2~3个月的婴儿，2岁以后发生几率会减少。湿疹大多发生在面颊、额部、眉间和头部，严重时躯干、四肢也会出现。初起时为散发或群集的小红丘疹或红斑，逐渐增多，并可见小水疱，黄白色鳞屑及痂皮，可有渗出、糜烂及继发感染。婴儿表现为烦躁不安、夜间哭闹，非常影响睡眠，且常到处搔抓。

在正确用药的基础上，可同时给孩子采用药膳来辅助治疗，以调节寒热虚实，减轻症状。对于湿盛脾虚型湿疹，表现为皮肤干燥、鳞屑、瘙痒，或起少数丘疹、水疱，吃饭差、发育差、身体瘦弱、面色黄、大便软烂的1岁以上婴儿，家长可以试试赤豆米仁汤。

具体方法为：取赤小豆30克、薏仁10克、玉米须20克，砂糖适量；将赤小豆、薏仁洗净，玉米须用布包起来，一同放入锅内煮熟至烂，取出玉米须，加入适量砂糖调味。饮用汤水，每日2次，连服7天。方中，赤小豆味甘酸，性平，归心、小肠经，能利水消肿、解毒排脓。薏仁味甘淡，性凉，归脾、胃、肺经，能利水渗湿、健脾止泻、解毒散结。玉米须味甘性平，归膀胱、肝、胆经，能利水消肿、利湿退黄。诸药同用，有健脾利湿的功效。