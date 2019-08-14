摆脱湿疹 先让脾胃壮起来

夏天是湿疹多发季节。作为一种缠绵难愈的疾病，其主要症状为剧烈瘙痒，发作起来常令人夜不能寐、痛不欲生。值得注意的是，并非所有湿疹都由“湿毒”“湿热”所致，所以不能长期盲目清热利湿，而是应根据年龄、体质进行有针对性的调理。

宝宝湿疹 脾虚遇外感

明代著名医家万全在《育婴家秘·五脏证治总论》中提出婴幼儿的体质特点为“脾常不足”，因此，湿疹在婴幼儿中非常多见。一些宝宝之所以反复出现湿疹，主要是薄弱的脾胃受到外邪（如风湿热邪）所致。在出疹子的同时，还容易伴随其他症状。很多家长看到孩子出现口臭、大便臭，就觉得肯定是湿热所致，一味地清热利湿。但清热利湿类中药多为苦寒之品，弱弱的脾胃再次受到伤害，湿疹常常反复发作。要想彻底摆脱湿疹，祛邪而不伤正，一定要顾护脾胃，先让脾胃强壮起来，湿邪没有了根据地，就很容易祛除了。

风湿热证：发病迅速，以红色丘疹为主，瘙痒难忍，常常抓破出血等。

★对证药膳：茵陈煲瘦肉

材料（2～3人量）：猪瘦肉250克，土茯苓40克，绵茵陈10克，紫苏叶10克，精盐适量。

功效：清热利湿，祛风止痒。

烹制方法：将各物洗净，猪瘦肉切块，紫苏叶、茵陈稍浸泡，沥水后放入药袋中。将上述食材放入锅中，加清水1500毫升（约6碗水量），武火煮沸后改文火煮1.5小时，放入适量精盐调味即可。

★中药熏洗

组成：苦参10克，薄荷10克，连翘10克。

功效：清热燥湿，祛风止痒。

操作方法：将上述药物放入锅中，加适量清水，煎煮30～40分钟，用药液反复涂抹擦洗患处，每日3～5次。此为3岁以下婴幼儿用量，过敏者禁用。

白领湿疹 忧思伤脾不忌口

很多城市白领因工作繁忙，经常熬夜，思虑过度，久之脾胃虚弱，常不能运化水谷精微，湿邪由内而生。时间久了，湿邪聚集在体内会郁而化热，湿热蕴蒸于肌肤就发为湿疹。此外，白领人群三餐经常不规律，脾胃更加虚弱；食入大量性味寒凉的青菜、水果，损伤脾胃阳气，从而导致脾胃功能更加不足，湿疹症状愈来愈重。

脾虚湿盛证：反复发病，淡红色丘疹为主，呈透明水疱样，少许瘙痒，胃口不好，大便不成形，疲倦乏力等。

★对证药膳：太子参砂仁煲鲫鱼

材料（1～2人量）：鲫鱼1条（约400克），太子参20克，砂仁5克，陈皮5克，生姜3～4片，精盐适量。

功效：补气醒脾化湿。

烹制方法：鲫鱼宰杀，去肠杂，各物洗净，砂仁打碎后放入药袋中。锅中加入适量油，待油热后将鲫鱼煎至两面微黄；将鲫鱼、太子参、生姜、陈皮放入锅中，加清水1500毫升（约6碗水量），武火煮沸后改文火煮1小时，再放入砂仁，继续煮半小时，放入适量精盐调味即可。

★穴位按摩

组成：血海，丰隆，足三里。

功效：祛风止痒，健脾益气。

操作方法：用拇指或食指指腹按揉穴位，力度以有酸胀感为度。每个穴位按揉150～200次，每日1次。

孕妇湿疹 血虚遇风燥

中医认为，脾胃为气血生化之源。一些女性原本后天脾胃就虚弱，容易生湿蕴热，加上孕期大量的气血用于供养胞胎，没有足够的气血濡养自身血脉、肌肤，因而在气血虚弱之余，容易感受风燥之邪，浸淫肌肤而出现湿疹。不少孕妇认为，反复湿疹为身体虚弱导致，补补才是硬道理。但到底能不能补，还是脾胃说了算。若脾胃本就不好，大多数滋补药膳或者食物很腻胃，食入的补品常得不到有效吸收。因此，这类患者应先调好脾胃，再循序渐进平补。

血虚风燥证：皮肤干燥粗糙，丘疹多呈淡红色，瘙痒以夜间为主。

★对证药膳：生地防风焖老鸭

材料（2～3人量）：老鸭半只，生地黄15克，防风10克，白术15克，食用油、精盐、生抽、生粉、白砂糖适量。

功效：滋阴养血，祛风润燥。

烹制方法：各物洗净，老鸭切块，放入沸水中焯一下。生地黄、防风、白术放入锅中，加清水500毫升（约两碗水量），煮20～30分钟，取药汁备用。锅内放适量食用油，炒热后，将老鸭放入锅中，加生抽、生粉、精盐、白砂糖调味，炒至肉熟，放入锅中，加入清水100毫升及药汁，盖上锅盖焖煮至收干汤汁即可。

★中药沐足

组成：艾叶20克，黄芩20克，地肤子30克，当归20克。

功效：温经养血，燥湿安胎。

操作方法：将上述药材放入锅中，加入适量清水煎煮30～40分钟，取药汁倒入泡脚盆中，待温时（水温约45℃左右）泡脚。每天10～15分钟，每周2～3次。（金连顺整理）