萧忠彦 编译

皮肤瘙痒让人“抓狂”，但有时候抓挠会让它变得更糟。近期，美国《读者文摘》杂志总结了十种不该挠的痒。

1.皮肤干。皮肤角质层干裂会带来瘙痒。虽然抓挠可以暂时解痒，但它会对已经受损的表层造成更严重的破坏，破损后易感染。更严重的是，清洁剂或美容产品中的刺激性成分会渗透进来，有可能让人对原先不过敏的物质过敏。皮肤干的人，淋浴水温不要太热；沐浴后用保湿霜来留住水分。

2.昆虫叮咬或蜇伤。被蚊虫咬了，人体的免疫系统会监测到它们的唾液，然后释放出组胺，这是引起瘙痒的直接原因。最好用冰袋冷敷，或者涂抹止痒药膏（如氢化可的松）。

3.未愈合的伤口。伤口快要愈合时的瘙痒是一种炎症反应，如果此时挠痒，脆弱的皮肤就会被重新撕开，延长愈合过程或使疤痕恶化。而且指甲里藏有细菌，会进入伤口导致感染。此时可以用薄荷醇冷却局部皮肤来止痒。

4.晒伤。晒伤也会加速炎症反应，导致瘙痒。冷敷和芦荟凝胶可以缓解，可的松软膏有助于缓解炎症。

5.湿疹。湿疹患者的皮肤屏障无法正常工作，会引起干燥、粗糙。抓挠会导致“慢性单纯性苔藓”，即皮肤变得更厚、颜色更深，长出皱纹。可在医生指导下用局部类固醇和抗组胺药，以平息炎症。

6.牛皮癣。病人的免疫系统过度活跃，新的皮肤细胞生成速度过快，死皮细胞堆积起来，形成红色、片状的鳞屑，且伴有瘙痒。当鳞屑被刮掉时，表皮上血管扩张的部位会出血。涂抹保湿霜会有帮助。

7.接触性皮炎。它是湿疹的一种，是由刺激物（如酒精）或过敏原引起的，抓挠会造成出血、感染。应避免接触刺激物或过敏原，还可以用冷敷、涂抹可的松乳膏、服用过敏药物等方法来缓解。

8.头皮屑。对于容易长头皮屑的人，一种叫马拉色菌的真菌会造成刺激，使皮肤细胞过度生长，挠痒会加剧这种现象。可试用专用洗剂清洗头发。

9.脚癣。抓挠后，可能会把真菌传播到其他身体部位。应涂抹抗真菌霜治疗。

10.痔疮。怀孕、体重增加或排便过程中紧张会使痔疮变得肿胀、瘙痒，而挠痒会让症状更糟糕。除了痔疮药膏，用冰袋冷敷和热水坐浴都能起到缓解作用。