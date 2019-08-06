我国纯母乳喂养率不足三成！促进母乳喂养，爸爸很重要

“母乳喂养不仅是妈妈的事，爸爸的支持和参与在促进母乳喂养中起到重要作用。”在近日召开的促进母乳喂养国际高峰论坛上，中国发展研究基金会秘书长方晋说道。

8月1日-7日为世界母乳喂养周，今年的主题为“助力父母，成功母乳喂养”，凸显了父母双方在促进母乳喂养中的关键性。世界母乳喂养周在其官方网站上写道：“尽管母乳喂养主要是妈妈的领域，但当爸爸、伴侣、家庭、工作场所和社区给予她支持时，母乳喂养将得到提升。”

中国发展研究基金会此前发布的《中国母乳喂养影响因素调查报告》显示，我国六个月以内新生儿纯母乳喂养率仅为29.2%，远低于43%的世界平均水平。世界卫生组织(WHO)建议，婴儿出生后尽快开始母乳喂养、六个月内纯母乳喂养、坚持母乳喂养到两岁及以上。根据我国国民营养计划，2020年，六个月婴儿纯母乳喂养率达到50%以上；2030年，这一数字在2020年的基础上提高10%。

同时《报告》中指出，家庭成员的态度也对母亲的母乳喂养行为产生重要影响。调查显示，婴儿的外婆、祖母和父亲对母乳喂养的支持率分别为89.4%、87.7%和89.6%。在这些亲友中，父亲的态度对母亲在6个月内纯母乳喂养有着显著影响，父亲支持母乳喂养的母亲的6个月内婴儿的纯母乳喂养率，比父亲不支持母乳喂养的高约10%。

在育儿过程中，父亲角色的缺失表现在不情愿起夜、带娃技术生硬、负面情绪多，不能理解喂奶的痛苦、发牢骚或选择无视等。方晋说道，父亲应该给予更多支持和参与，比如搭配菜谱、换尿布、主动抱孩子给妈妈哺乳。

联合国妇女署中国办公室国别主任安思齐(Smriti Aryal)表示：“我们鼓励并支持男性和社会承担照料责任，包括儿童和家庭照料。这需要我们在家庭、工作场所和公共场所共同创建支持母乳喂养的环境。”

在以成功母乳喂养试点项目而闻名的邻国越南，《母亲与儿童营养》在2015发表的另一项研究成果表明，让父亲参与母乳喂养，使该国北部地区早开奶率从40%倍增至81%。

该期刊还提到更早的2013年的另一项研究，表明父亲的参与(学习母乳喂养教育材料、在社区健康中心和家中接受专业人士的相关培训和辅导)使越南半岁以内和四个月内婴儿的纯母乳喂养了分别增长了四倍多(从3.9%至16%)和82%(从11.3%至20.6%)。数据显示，越南纯母乳喂养率在2006年以前10年时间里一直停滞在16%左右。到2014年，越南全国纯母乳喂养率提高至24%。目前，越南纯母乳喂养率已提升到了58%。

为了让更多的中国妈妈积极选择母乳喂养，捍卫妈妈们母乳喂养的权利，方晋倡议，让哺乳妈妈们享受：生理心理的双重呵护、妈妈优先的家庭氛围、给力爸爸的细心照顾、专业及时的卫生服务、包容支持的职场环境和母婴友好的社会环境。

在本次高峰论坛上，中国发展研究基金会特别授予影视演员张歆艺、中央广播电视总台央视少儿频道主持人绿泡泡(耿晨晨)和红果果(陈苏)夫妇“母乳喂养提升计划”推广大使称号。

绿泡泡表示，他和红果果的女儿小桔子刚刚满月，正处于哺乳期，初为人父的他通过主持和参与促进母乳喂养国际高峰论坛，不仅收获了知识和感悟，也更加明白父亲在母乳喂养中的角色和重要作用。“我会给予妻子更多的理解和包容，在孩子的成长过程中承担更大的责任，努力在家中为母乳喂养创造最好的条件。同时也会尽己所能继续支持和推广母乳喂养，让更多的家庭从中受益。”