河南省妇幼保健院开展母乳喂养周活动

2020年8月1日—7日是第29个世界母乳喂养周，主题为“支持母乳喂养，守护健康地球”。为呼吁社会各界关注、支持、保护、坚持母乳喂养，实现人类健康与地球健康的共赢，河南省妇幼保健院（郑大三附院、省妇女儿童医院）开展了以“支持母乳喂养、守护健康地球”为主题的一系列母乳喂养周活动。

8月1日，在郑大三附院睿智楼5楼会议室举行第29个世界母乳喂养周启动仪式。河南省卫生健康委副主任谢李广、河南省妇联副主席崔爱兰、河南省妇儿工委办公室主任武峰峰、河南省卫健委妇幼健康服务处处长武宏、河南省医药卫生报社长陈琳君、河南省卫健委妇幼健康服务处副处长王春晖出席启动仪式。郑大三附院院领导吴超、党楠、王军、崔世红以及来自全省各地市的母乳喂养专家，还有准妈妈、新妈妈们和小朋友们，通过线上、线下相结合的形式参加了本次活动的启动仪式。

党委书记吴超表示，长期以来，河南省妇幼保健院是全国优秀爱婴医院重视母乳喂养的促进支持工作，采取一系列切实可行的措施，不断提高母乳喂养率和相关知识知晓率。希望大家在疫情防控常态化期间，充分利用网络、多媒体等多种形式，大力开展母乳喂养宣传活动，扩大宣传工作的覆盖面，使人民群众充分认识母乳喂养的重要性，努力营造母乳喂养的良好社会氛围；开展母乳喂养的系列培训，努力营造良好的社会氛围，为提高母乳喂养率做出贡献。

河南省卫生健康委副主任谢李广表示，儿童是祖国的未来、民族的希望，倡导母乳喂养，守护儿童健康，是我们共同的目标。他强调母乳喂养是一项全球行动，为了守护地球和下一代的健康，要在疫情常态化防控下通过各种途径做好母乳喂养的促进支持工作，要通过保障母乳喂养的权益、开展社会宣传和健康教育、加强母乳喂养咨询指导、落实母乳喂养保障等多种措施，进一步开展爱婴医院建设，提高母乳喂养率，保障妇幼健康。

会上，谢李广、崔爱兰、武峰峰、武宏、陈琳君、王春晖、吴超共同启动2020年母乳喂养周活动。

围绕“支持母乳喂养，守护健康地球”这一主题，医院通过护理团队精心制作的母乳喂养视频、孕妇学校美丽孕妈带来的生育舞蹈、诗朗诵《母乳—爱在起点》、小品《母乳保卫战》、孕妈们手工缝制的哺乳枕、产二病区护士长伦冰精彩的母乳喂养知识培训、门诊一楼大厅开展母乳喂养咨询指导等活动，增强母乳喂养理念、树立母乳喂养信心、学习母乳喂养知识。

启动仪式结束后，院领导吴超、王军、崔世红到门诊一楼大厅看望了参加母乳喂养咨询活动的医护人员和新爸爸新妈妈。

此外，按照国家卫生健康委办公厅关于开展2020年世界母乳喂养周活动的通知，河南省妇幼保健院围绕“支持母乳喂养、守护健康地球”主题，开展了一系列母乳喂养周活动，通过采取一系列措施来倡导和推进全社会支持母乳喂养。

第一，积极开展培训。医院将提升母乳喂养率作为主要职责和任务，针对促进母乳喂养成功新的10项措施，组织产科全体人员开展了母乳喂养知识相关培训，培训结束后以问卷星的形式进行了考核，从而提高了医务人员母乳喂养知识、技能、母婴健康咨询技巧，以便为孕产妇提供最佳的母乳喂养支持。

第二，开展社会宣传和健康教育。精心拍摄制作“支持母乳喂养，守护健康地球”微视频，通过多家媒体加强社会宣传，在门诊大楼入口、门诊大厅、围产门诊等区域张贴母乳喂养知识宣传海报、悬挂条幅。开展健康教育视频比赛，通过医院“317护”、官方微信公众号、门诊电子大屏等传播母乳喂养的知识及相关技能，宣传母乳喂养，做到母乳喂养人人宣传，人人参与。

第三，加强母乳喂养咨询指导。在疫情常态化防控期间，孕妇学校在母乳喂养周创新授课方式，采用线上、线下相结合的授课模式，讲授母乳喂养知识，热情耐心地替她们答疑解惑，解决产妇及家属喂养难题，并给予她们母乳喂养的信心，引起良好的社会效应。

第四，落实母乳喂养保障措施。加强爱婴医院建设和管理，在医院门诊二楼设置母乳喂养室，为母乳喂养创造良好条件，不断提高母乳喂养指导服务的可及性和覆盖率，提高母乳喂养率。

此次活动覆盖面广、形式多种多样、内容丰富多彩，不但受教育的群众大大增加，医护人员本身也得到了学习提高，使全省的爱婴行动成果得到了巩固，母婴保健服务水平得到了进一步提高，还促进了很好的社会效应，为今后任重而道远的健康保健工作营造了良好的氛围。

（河南省妇幼保健院供稿）