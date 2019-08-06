医院该有患者安全持续改进的文化

前不久，南方医科大学顺德医院发生新生儿感染事件，致5名患儿死亡。江苏省东台市人民医院也发生血液透析致69名患者感染丙肝事件。事实上，医疗卫生机构对于感染防控的制度和措施并不缺乏，然而，如何将这些制度和措施落实到位？医院该如何通过文化建设，让患者安全至上的理念深入每一个医务人员的内心？国内外有哪些值得借鉴的与患者安全文化相关的理念和举措？本期我们邀请相关专家和医院管理者、临床医务人员从不同视角展开分析。——编者

2019年5月24日，北京大学肿瘤医院发布了原创患者安全系列视频。这5集短视频或轻松或温馨，涵盖了国际患者安全目标的六大方面，包括正确识别患者、改进医务人员间的有效沟通、改进高警讯药品的安全性、确保手术安全、降低医源性感染的风险（手卫生）及降低患者因跌倒坠床导致伤害的风险，旨在让医院各个工作岗位的员工都能规范自己的安全行为，有效维护患者安全。该系列视频是医院今年患者安全文化月系列活动成果之一。

从2015年5月开始，医院将每年5月定为医院患者安全文化月。院长季加孚表示，之所以要在全院开展这项活动，就是希望除了重视人的安全知识、安全技能、安全意识以外,还要让全院职工充分认识和重视人的文化，建立相互信任、包容、理解的心理安全文化和患者安全医疗质量持续改进的文化，为患者提供安全、舒适的医疗照顾。

首个患者安全文化月里，北京大学肿瘤医院上线了不良事件上报信息系统。系统上报的可能涉及医疗、仪器、护理、治安等各方面的问题都会汇总到医务部，医务部组织分析后会督促相应的部门改进。

近几年来，北京大学肿瘤医院还通过举办患者安全案例分析大赛、微视频大赛、质量管理知识竞赛等一系列活动不断在全院推动患者安全工作。

让“手卫生”成为提高职工患者安全意识的抓手

“事实上，院感防控在很多医院是一项并不太受重视的工作。很多医务人员会认为院感防控可有可无，不过是到了考核的时候发个知识卡片、答答题。”北京大学肿瘤医院院感科主任张霁说，“开展和院感有关的患者安全宣教其实一开始并不太容易。很多外科大夫会说，怎么保护患者还用你们来教么？外科学第一章就叫无菌术。这些内容读医学院的时候早就学过了。所以我想，要让患者安全意识深入到全院每一个职工的心中，还是需要找到一个合适的抓手。这个抓手就是‘手卫生’。”

2012年，当本是外科大夫的张霁竞聘成为院感科主任后，首当其冲开始思考如何借助“手卫生”这个防控院感的重要抓手提高职工的安全意识。他首先组织了一场面向全院职工的关于手卫生的知识讲座，把院长也拉来参加，让更多人关注并重视院感工作。

“为什么要选手卫生作为抓手？因为这虽然是件小事，却对我们的医疗安全产生非常重要的影响。手卫生是被WHO首推的在院感防控方面最为简便、最能节省开支，又最有效的手段。它无论是在技术先进的发达国家，还是在医疗水平相对落后的发展中国家都能开展。”张霁说，“我们把手卫生的五个关键时刻做成宣传图画贴到每个临床科室，用心设计无水手消和洗手池的布点，把手卫生的原则和知识点设计成海报、鼠标垫，在全院组织开展手卫生宣传视频制作比赛，就是希望这项工作能够真正被职工落实到工作中去。”如今，北京大学肿瘤医院职工的胸卡上都有了该院医务人员亲手设计的手卫生宣传图标。这个胸卡已经成为医院赠送给外宾的重要纪念品。

张霁认为，推动患者安全工作，仅仅是医务人员参与还远远不够，空调、热力、食堂这些后勤部门的职工一样要参与进来，参加相关的知识培训和考核，甚至在医院暑期开设的职工子女托管班里，也加入了这样的内容。

“如今医院从上到下的院感防控意识整体提高了一大截。”张霁很欣慰地说，“如今医院引进新设备、新技术、新操作都会请院感科参加论证，讨论不良排放如何处理，设备如何消毒；门诊大厅的通风系统改造会邀请院感科参与设计，看看如何能够最大程度上防控传染病；医院楼体改造会邀请院感科参与讨论，看看如何设计更符合院感防控的要求。”

将患者安全的意识转化成工作中的细小步骤

作为“患者安全 守护生命”案例分析大赛的一等奖得主，胸部肿瘤内一科护士长柏冬丽常常告诉科里的护士：“如果你在操作上有不规范、不安全的地方，而大家不给你指出来，那就是害了你。”

柏冬丽至今仍然记得2015年参加比赛的题目是让她分析一例因医务人员危急值沟通失败而导致的不良事件。这份危急值报告在传递过程中发生了偏差，影响了准确性。柏冬丽说，危急值报告传递采用的方法应该是回读而不是复述，因为复述可能会出现说的和记录的偏差，影响病情的分析和治疗。而回读是将记录的内容读给对方听并等待对方回答是否正确。“这也提示每一个医务人员要重视工作中的细节，任何一点疏忽，都可能会造成不可逆的伤害。安全始于细节的理念，每一个医务工作者都应该牢记心间。”

“每一位住院患者入院后，护士都会对他们进行生活自理能力及压疮、跌倒坠床等风险的评估，根据评估的结果在患者的床头和腕带上贴上相应的标识。比如这个患者有跌倒高风险，就会为他贴上防跌倒标识，提醒分管医务人员和患者家属注意。患者到相关科室进行检查时，相关科室的医务人员看到腕带上的标识，也会注意预防患者跌倒。”柏冬丽介绍说，有的患者喜欢带一次性拖鞋住院，认为轻便，穿完后也不用清洗。护士发现后，一定会告知患者和家属，这样的拖鞋不防滑，遇有水渍增加滑倒风险。

柏冬丽认为，医院的各项管理制度都会促使护士将患者安全的意识转化成工作中的细小步骤，想不这样做都不可以。比如医院每月都要开展手卫生监测，抽查手卫生情况，工作中互相提醒，久而久之将其变成习惯。

“科室的传承和氛围是非常重要的，资深的护士要对年轻护士进行传帮带。我们科的工作质量是由7名资深护士组成的质量控制小组负责的，每个季度会有两个年轻护士轮转参与到质量控制的工作中来。在这个过程中，年轻护士耳濡目染，潜移默化地学习了资深护士身上严谨、注重细节的优良品质。”柏冬丽说。