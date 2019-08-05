北京医学奖励基金会在京成立感染病学专委会

北京医学奖励基金会感染病学专业委员会成立大会暨2019多重耐药菌诊治研讨会8月3日在京举办。北京协和医院感染内科刘正印教授担任专委会首届主任委员，广州呼吸疾病研究所卓超教授、北京大学临床药理研究所常务副所长郑波教授、安徽医科大学第一附属医院常务副院长李家斌担任副主任委员。

与会嘉宾现场合影

原国家卫计委医院管理研究所副所长曹连元提出，医院要高度重视院感防控，合理应用抗菌药物，预防抗菌药物耐药性。北京医学奖励基金会秘书长王立恒宣读批复文件。

首届主任委员刘正印表示，成立专委会的初衷是为了更好地诊治感染性疾病，助力耐药菌感染的防治和抗菌药物的合理应用。专委会秉承着“团结、协作、共赢”的主旨，团结所有和感染性疾病相关的专业，对感染领域中细菌和真菌感染、抗菌药物等方面进行全方位的协作，达到共赢的目的。

“专委会要紧紧结合专业特点，找寻医学的热点和难点，反映出最真实的‘感染性疾病诊治的现状’，设计严谨的科学方案，提高业务水平，把研究结果再次应用到临床中去。”

本次大会进行了多重耐药菌诊治研讨会，北京大学临床药理研究所常务副所长郑波教授的“细菌耐药现状”、广州呼吸疾病研究所卓超教授的“树立微生物思维，提高感染性疾病诊治能力”、北京大学人民医院感染病科主任高燕教授的“CRO感染治疗进展”等学术专题演讲均获得高度好评，让众多骨干医生获益匪浅。

与北京医学奖励基金会感染病学专业委员会成立大会同期进行了“替加环素、碳青霉烯类药物治疗多重耐药革兰氏阴性细菌感染的真实世界研究项目启动会”。该研究旨在通过多中心、前瞻性、观察性研究评价中国住院患者合并多耐药革兰阴性菌感染现状，明确地区流行病学特点、患者危险因素、临床情况、治疗方案选择及预后。该研究的数据结果将用于未来随机对照研究对于不同方案药物治疗的疗效评价。

北京医学奖励基金会秘书长王立恒，中华医学会感染性疾病分会委员兼细菌真菌学组副组长、北京协和医院感染内科教授刘正印，北京大学临床药理研究所常务副所长郑波等来自全国多家医院的近百名感染病学专家参加了启动仪式。（牛建蕾）