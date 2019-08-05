热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

采摘野生蘑菇 随意尝鲜易中毒

通讯员 罗鑫 杨萨飒 扬子晚报/扬眼记者 杨彦

2019年08月05日09:48 来源：扬子晚报

最近，江苏省中西医结合医院肾内科收治了一名中毒患者。据了解，该患者在入院一周前，自行在南京仙林某处采摘了不知名的野生蘑菇，食用后出现了恶心、呕吐等肠胃不适现象，未引起重视，后胃肠道症状不断加剧，入院时血肌酐严重超标，被诊断为蘑菇中毒导致的急性肾损伤。经过血液净化、营养支持、药物配合等全方面救治，患者的肾功能终于趋于正常，病情基本稳定，但仍需要进一步的观察。

肾科方立明主任医师说，毒蘑菇所含毒素非常复杂，中毒后所表现的症状、体征多样，发病潜伏期短则数分钟，长则数小时或数天，其中以脏器损害型危害最为严重，死亡率极高。近年来，我国“突发公共卫生事件报告管理信息系统”报告数据统计，3701人蘑菇中毒，死亡786例，病死率为21.24%，居突发公共卫生事件之首！方主任建议大家，山间的野生蘑菇看上去虽新鲜美味，但不要轻易采摘。想吃蘑菇，去正规市场购买渠道安全有保障的蘑菇。万一不慎误食野生蘑菇中毒，一定要在第一时间前往医院，尽快治疗处理！

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn