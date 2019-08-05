采摘野生蘑菇 随意尝鲜易中毒

最近，江苏省中西医结合医院肾内科收治了一名中毒患者。据了解，该患者在入院一周前，自行在南京仙林某处采摘了不知名的野生蘑菇，食用后出现了恶心、呕吐等肠胃不适现象，未引起重视，后胃肠道症状不断加剧，入院时血肌酐严重超标，被诊断为蘑菇中毒导致的急性肾损伤。经过血液净化、营养支持、药物配合等全方面救治，患者的肾功能终于趋于正常，病情基本稳定，但仍需要进一步的观察。

肾科方立明主任医师说，毒蘑菇所含毒素非常复杂，中毒后所表现的症状、体征多样，发病潜伏期短则数分钟，长则数小时或数天，其中以脏器损害型危害最为严重，死亡率极高。近年来，我国“突发公共卫生事件报告管理信息系统”报告数据统计，3701人蘑菇中毒，死亡786例，病死率为21.24%，居突发公共卫生事件之首！方主任建议大家，山间的野生蘑菇看上去虽新鲜美味，但不要轻易采摘。想吃蘑菇，去正规市场购买渠道安全有保障的蘑菇。万一不慎误食野生蘑菇中毒，一定要在第一时间前往医院，尽快治疗处理！