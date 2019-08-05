多吃冰淇淋，小心老得快！

甜甜的东西会让人心情愉悦，尤其炎热的夏季，来个可口的冰淇淋再爽不过了。“好吃的同时，你可能并没有意识到糖对人体造成的巨大伤害。”江苏省中西医结合医院营养师相小多说，“食糖过量不仅会变老变胖，还会诱发一系列疾病”。那么，食糖过量有哪些危害呢？让我们一起细数糖的多宗罪。

过量会导致过度肥胖或营养不良。糖是单纯的能量物质，在正常进餐的基础上再额外摄入大量糖，无形中增加了热量摄入，长此以往，体重悄悄增长，在没有增加锻炼的情况下，很容易变成肥胖。同时，也会增加消瘦、营养不良的风险。例如，儿童青少年，因为吃糖而影响正餐的摄入，导致蛋白质及小分子营养物质的摄入，影响身体发育。口腔中残留的糖类细菌，也会腐蚀牙齿表面，形成龋齿。

皮肤变差，加速老化：过量饮用甜食，血糖容易迅速升高，这时身体分泌大量胰岛素来降低血糖。但胰岛素还会促进脂肪的合成和皮肤油脂的分泌，导致面部出油、闷痘。同时，糖对胶原蛋白会起到糖化作用，糖化让胶原蛋白纤维断裂、流失，最终导致皮肤弹性变差、暗黄、长斑，有皱纹，加速衰老。

增加患慢性病的风险：大量吃糖以后不仅仅是血糖短时间的升高，还会干扰体内胰岛素、尿酸、血脂、血压等各种指标的稳定性，从而诱发糖尿病、痛风、高脂血症、心血管疾病等慢性病。同时，糖分摄入过多会影响人体对钙的吸收，特别是中老年人，对钙的吸收能力本来就减弱，长期容易导致骨质疏松。

易患阴道炎：女性大量吃糖后，会生理性尿糖。糖呈酸性，整个尿道周边的碱性环境会发生变化，打破平衡。这就给各种细菌生长的机会，从而诱发阴道内菌群失调，导致阴道炎。

研究发现糖的危害还远不止这些。“生活中，很多人说，我不吃糖，糖果，白砂糖、冰糖、红糖都不吃。但其实，很多食品中含有隐性糖，不易发现。”相小多说，各种碳酸饮料、奶茶、果汁、饼干零食、糖醋排骨菜肴都含有糖的成分，有时候很难分辨，可以根据食物标签及配料表直观看出来里面有没有糖。根据中国居民膳食指南推荐成人一天精制糖摄入量不超过50克，最好在25克以下。