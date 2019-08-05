两块小骨撑全身 精心呵护有窍门

膝关节是人体最复杂的关节之一，它仅仅靠一个狭小的接触面支撑着人体几乎所有的重量。虽然关节疾病并不致命，但患者会因长期疼痛而丧失劳动能力，甚至致残，因此不可忽视。比如不断增加的体重对膝关节造成巨大负担，不恰当的健身和运动方式加重了创伤性关节炎的发生等。

关节病患者日渐增多，这与人们平时的生活方式密不可分。骨关节炎主要分为膝关节炎和髋关节炎，但临床经验表明，膝关节炎占大多数。目前我国50岁以上的人群中，一半人有此困扰；60岁后患病率达60％；到了70岁，几乎每个老年人都会患上此病。

饮食方面需要控制体重。研究表明，平躺时膝盖的负重几乎是零，站起来和平地走路时负重是体重的1倍～2倍，上下坡或上下楼梯时是3倍～4倍，跑步是4倍，蹲和跪是8倍。举例来说，一个体重60公斤的人，每上一级楼梯，膝盖就要承受240公斤的重量，蹲跪时则要承受480公斤的重量。

日常生活中建议低油、低脂、低热量饮食，多吃水果蔬菜，并控制好主食的摄入量，控制体重对于膝关节的保护非常重要。此外，要多吃含钙多的食物，多吃奶制品（如鲜奶、酸奶、奶酪）、豆制品（如豆浆、豆粉、豆腐、腐竹等）、蔬菜（如胡萝卜、小白菜、小油菜）及紫菜、海带、虾、鱼等海产品，同时多晒太阳以促进钙吸收。运动方面，平时运动少的人，如果猛烈运动，容易导致关节受损。因此，运动要循序渐进，量力而行。登山、跳绳、爬楼梯、下蹲、跑步，尤其是下山和下楼梯时，肥胖者应减少这些运动，改为游泳、骑车来减肥，分担膝关节的压力。

平时可以多做抬腿的动作，来增强大腿前侧的股四头肌和大腿后侧的股二头肌的力量，从而增加膝关节的稳定性，减缓关节的磨损。例如，坐在一个椅子上，一条腿自然着地，另一条腿伸直缓缓抬起，与身体形成90度直角，在空中持续1分钟，然后自然着地，换另一条腿抬起。上班时也可以尝试这个动作，可以很好锻炼股四头肌，保持膝关节弹性，促进新陈代谢，有效保护膝关节。

此外，不要长时间蹲着做家务或跪着擦地板，打太极拳不要勉强蹲得太低，同时要注意保暖，避免过于潮湿的环境。戴一个保暖型护膝，是老人保护膝关节的一个简便有效的措施。运动时最好穿舒适、有弹力的运动鞋，以减少膝关节压力。日常生活中，鞋跟以2厘米～3厘米为宜。