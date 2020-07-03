想跑步减肥又怕累？这些窍门了解一下

想要通过跑步减肥，但却因为太累而半途而废？想要通过跑步健身，但却迟迟提高不了跑步速度？或许是因为你的跑步方式不对！下面几个方法教你跑得更快、跑得不累。

从运动生物力学的角度来看，跑步速度与步频、步长有关。想要跑得快，需要提高步频，增加步长，学会扒地技术。

第一，跑步时落地距离不要太长，可以通过扒地技术来缩短落地距离，在快要落地之前，腿部快速向下、向后运动，把着地点落到身体重心的下方或后面，从而将落地的阻力变为向前的动力，增加步长。第二，在落地时应该撑住膝关节，不要刻意蹬直膝关节，从而减少蹬离地面的时间和身体上下起伏的运动，节省体能，提高步频。第三，腿部摆动时，应该在大小腿充分折叠后再向前摆动，减少摆动时间，增加摆动速度。此外，跑得快还需掌握一个小窍门——摆臂。在跑步时不要固定肘关节，在胳膊前摆时折叠肘关节，后摆时再打开，将摆臂和腿部的动作协调起来，在增加上肢运动的同时增加下肢运动幅度，从而达到更好的效果。

想要跑得不累，需记住两个关键因素：一是利用重力，二是省掉所有可能增加能耗的姿势。首先要充分借助那些不消耗肌肉力量的外力，比如说重力。把身体的重心稍微前倾，感觉快要摔倒的时候，伸腿往前跑。此外，平时跑步时不能像短跑运动员一样，做大幅度地摆腿等技术动作，而是要在脚离地之后就马上往前走，小步幅，快步频，避免让自己的腿做太大幅度的运动。

受访专家：北京体育大学中国运动与健康研究院执行院长、中国体育科学学会理事、运动生物力学分会副主任委员刘卉教授