热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　健康有方　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

想跑步减肥又怕累？这些窍门了解一下

梅艺璇 黄亚鑫

2020年07月03日07:04 来源：人民网-科普中国

想要通过跑步减肥，但却因为太累而半途而废？想要通过跑步健身，但却迟迟提高不了跑步速度？或许是因为你的跑步方式不对！下面几个方法教你跑得更快、跑得不累。

从运动生物力学的角度来看，跑步速度与步频、步长有关。想要跑得快，需要提高步频，增加步长，学会扒地技术。

第一，跑步时落地距离不要太长，可以通过扒地技术来缩短落地距离，在快要落地之前，腿部快速向下、向后运动，把着地点落到身体重心的下方或后面，从而将落地的阻力变为向前的动力，增加步长。第二，在落地时应该撑住膝关节，不要刻意蹬直膝关节，从而减少蹬离地面的时间和身体上下起伏的运动，节省体能，提高步频。第三，腿部摆动时，应该在大小腿充分折叠后再向前摆动，减少摆动时间，增加摆动速度。此外，跑得快还需掌握一个小窍门——摆臂。在跑步时不要固定肘关节，在胳膊前摆时折叠肘关节，后摆时再打开，将摆臂和腿部的动作协调起来，在增加上肢运动的同时增加下肢运动幅度，从而达到更好的效果。

想要跑得不累，需记住两个关键因素：一是利用重力，二是省掉所有可能增加能耗的姿势。首先要充分借助那些不消耗肌肉力量的外力，比如说重力。把身体的重心稍微前倾，感觉快要摔倒的时候，伸腿往前跑。此外，平时跑步时不能像短跑运动员一样，做大幅度地摆腿等技术动作，而是要在脚离地之后就马上往前走，小步幅，快步频，避免让自己的腿做太大幅度的运动。

受访专家：北京体育大学中国运动与健康研究院执行院长、中国体育科学学会理事、运动生物力学分会副主任委员刘卉教授

(责编：许晓华、李轶群)


推荐阅读

《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》印发   近期，国家卫生健康委印发了《国家卫生健康委规划管理办法（试行）》，国家卫生健康委规划发展与信息化司对有关要点进行了解读。 【详细】

高温来袭，如何做好健康防护？消夏饮食这样吃！   6月以来，北方“炙烤”，华北、黄淮等地高温不退。面对高温天气，我们应该如何做好健康防护呢？ 【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn