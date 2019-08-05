“迷雾重重”的脑血管让人很受伤

“烟雾病”，一个听起来很梦幻的名字，如烟似雾，会让人误与雾霾联想到一起。实则不然，烟雾病是一种罕见的脑血管病，因脑血管造影时会呈现许多密集成堆的小血管影，形似烟雾而得名。目前，我们中心开展的直接吻合和间接吻合两种术式相结合的综合搭桥手术，与以往的单一术式相比，远期治疗效果更好，不仅能够使烟雾病和脑血管闭塞患者的神经及认知功能得到明显改善，脑血流量增加，同时还可降低脑梗死和脑出血的发生概率。

三旬小伙脑出血

“真凶”竟是烟雾病

如果将脑子里掌管各种功能的神经元比作种在地里的庄稼，神经胶质组织就好比土壤，而脑血管就像是水渠。如果水渠逐渐淤塞，脑子里就闹“旱灾”，庄稼就会缺水，逐渐枯萎发黄（缺血），严重时甚至直接枯死（梗死），这就是烟雾病引起脑缺血和脑梗死的过程。好在我们的脑子是很“聪明”的，主渠道淤塞了，会自动地开辟一些细小的“副渠道”来尽可能缓解其下游的“旱情”，这就是在血管造影里面看到的“烟雾状血管”。但是，这些烟雾状血管壁是很薄的，容易破裂出血。一旦破裂出血，就会引起脑子里的“洪涝灾害”，一样可以淹死庄稼，影响神经功能。所以烟雾病既可引起脑缺血（旱灾），又可引起脑出血（涝灾）。

今年30岁的小孙是一名银行职员，工作十分努力，没有任何不良嗜好，平日里身体素质非常好。但就在两个月前，他在家中突发脑出血昏迷被紧急送到了当地医院，由于抢救及时性命无忧，但却留下了右腿麻木的后遗症，这让还没有女朋友的小孙整日郁郁寡欢。“就是想不明白，平时生活很健康、年纪也不大怎么就会脑出血呢？”这个大大的疑惑一直困扰着小孙一家。

小孙来到我们医院就诊，经过头核磁以及脑血管造影的检查发现，小孙有近25%的脑血管都“干涸”了，血容量情况非常差，最终被诊断为烟雾病。

烟雾病有两个显著的外表特征：一个是缺血型，主要表现为反应、记忆力下降，甚至脑梗死；另一个是出血型，大多发生在35岁~39岁成年人中，且以男性出血型表现为多，无症状患者较少，有一定家族倾向。

找到了发病原因后，小孙一家感觉看到了希望，同意接受“颞浅动脉-大脑中动脉吻合结合脑-硬脑膜-肌肉血管融合术”综合手术治疗。

实现多点供血

“南水北调”诱发血管“新生”

烟雾病的问题在于脑内动脉供血不足，血管重建类似于“南水北调”工程，通过建立由脑外的正常血管向脑内供血的通路，改善脑内血流，降低脑缺血和脑出血的风险。脑血管重建手术包括直接血管搭桥手术、间接血管搭桥手术及综合手术治疗。其中综合手术治疗是结合前述两种手术方法，是当今世界先进的治疗方案。小孙的手术如期进行，术后20天，小孙腿麻症状消失，脑血流量和血容量都增加了近一倍。

直接血管搭桥手术是将头皮上的血管直接接到脑内动脉的分支，从而有效改善脑内供血，相对间接侧支循环术更及时、更快捷。间接血管搭桥手术是将颅外血供丰富的组织贴敷到大脑上，这些组织上的血管会与脑皮层血管自发吻合，诱发出很多新的血管，从而为大脑提供更丰富的血液供应。综合手术就是将两种术式相结合，最大限度地实现多个供血点，使手术效果更明显、更有效、更可靠。

该手术方式针对北方常见的脑血管闭塞有同样的治疗效果。尤其对颈内动脉、大脑中动脉闭塞的患者，这些患者保守治疗无效，仍然反复脑缺血发作或反复脑梗死，手术也能改善脑血管闭塞后导致的反应、记忆力下降。（特约记者李华虹 通讯员曹玥整理）