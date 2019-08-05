中国纯母乳喂养率为何仍低于世界平均水平

提高母乳喂养率， 中国还有很长一段路要走

今年5月，中山大学公共卫生学院董光辉等人在《美国医学会杂志》子刊发文称，母乳喂养与暴露于空气污染物的儿童肺功能受损的风险降低有关，指出母乳喂养是目前降低大气污染对儿童健康危害的有效防护措施。《纽约时报》今年6月则报道称，最新研究发现，母乳中含有大量细菌，它们会在婴儿的肠道中繁殖，并可能有助于为婴儿免疫系统和新陈代谢的发育奠定基础。

当科研人员还在不断发现母乳喂养的新好处时，最新一项调查数据却显示，中国婴儿在出生6个月内的纯母乳喂养率仅为29%，低于43%的世界平均水平。为唤起全社会对母乳喂养重要性的认识，继5月20日中国母乳喂养宣传之后，8月第一周将迎来国际母乳喂养行动联盟发起的“世界母乳喂养周”。不过，即使在正确认识到母乳喂养的好处后，也依然有很多人由于各种各样的原因，无法实现纯母乳喂养，她们面临的问题也同样值得关注。

奶粉无法完全复制母乳

母乳喂养的好处不言而喻。2016年，权威医学期刊《柳叶刀》发布母乳喂养系列报告，报告指出，母乳喂养能够促进婴儿成长发育，包括降低婴儿日后的超重肥胖风险、改善早期肠道微生物菌群等好处。

母乳喂养还可促进婴儿早期认知能力和非认知能力的发展。母乳中所含有的各种氨基酸对于婴儿的大脑发育、智商的提高和学习能力的提升都至关重要；母亲在哺乳过程中的声音、拥抱和肌肤的接触，也能刺激婴儿的大脑反射，促进婴儿早期智力发展、心理发育和外界适应能力的提高。此外，乳汁的成分会在一个相对较窄的范围内变动，适应婴儿各阶段的生长发育需求。“母乳喂养是提高母婴健康最划算的干预举措之一。”美国公共卫生协会负责人乔治·本杰明接受媒体采访时表示。

据《柳叶刀》报告，对母亲而言，母乳喂养可以预防乳腺癌，延长生育间隔，还可能预防卵巢癌和Ⅱ型糖尿病。对于整个社会来说，不选择母乳喂养与社会整体智力水平的降低有关，带来的年均经济损失大约是全球生产总值的0.5%。

首都儿科研究所的专家表示，母乳喂养是人类生殖活动的基本组成部分，其具有配方奶粉不能替代的很多功能。黄凌曦曾长期在天津市中心妇产科医院乳腺科工作，获得国际认证泌乳顾问证书。她告诉《中国新闻周刊》，母乳是新生儿最自然、最全面的营养来源，母乳喂养应是一种常态。

然而，当没有办法纯母乳喂养时，配方奶粉是否能给婴儿提供其发育所需的足够营养呢？美赞臣营养品公司大中华区副总裁顾磊表示，母乳可以为婴幼儿提供优良成长和发展的最佳营养，了解母乳成分的复杂性及其影响是美赞臣设计婴幼儿配方乳粉最佳营养的基础。随着科研水平的不断提高，母乳中细微的营养成分正逐渐被发现，并被添加至乳粉配方中，比如添加长链多不饱和脂肪酸(包括DHA和ARA)支持脑部和视觉发育、添加乳脂球膜和乳铁蛋白支持认知和免疫发展等等。不过，顾磊同时也指出，配方乳粉虽然可以为婴儿提供足够的营养，但仍无法完全复制也无法代替母乳。一方面，母乳属于动态物质，在某些营养成分例如矿物质和维生素上，难以用统一的配方来反映；其次，受科研技术水平所限，目前研究人员仍无法完全识别母乳中的所有营养物质及其功能，暂时无法添加到配方中。

基于母乳的独特性及种种益处，母乳喂养已成为国际共识，得到了多个国际组织的倡导。世界卫生组织和联合国儿童基金会在2002年发布的《婴幼儿喂养全球战略》中提出：在生命的最初6个月应对婴儿进行纯母乳喂养，以实现婴儿最佳生长、发育和健康。2012年，世界卫生大会提出，到2025年，全球0至6个月婴儿的纯母乳喂养率要达到50%——中国2017年制定的《国民营养计划(2017-2030年)》也提出了同样的目标，并将完成这一目标的年份提前至2020年。纯母乳喂养是指宝宝在出生后6个月(180天)内不喂母乳之外的水、液体或食物，6个月之后，可及时、充足和安全地添加辅食，并继续母乳喂养到两岁或更久(自然离乳)。

一场社会共建行动

根据中国发展研究基金会今年2月份发布的《中国母乳喂养影响因素调查报告》(下称《报告》)，中国婴儿6个月内纯母乳喂养率为29%，低于43%的世界平均水平和37%的中低收入国家平均水平。其中，大城市的纯母乳喂养率最高，达到36%；而最低的中小城市仅为23%。

过度营销一直被国际社会视作影响推进纯母乳喂养的负面因素。早在1970年代，纽约就爆发过一场针对某配方乳巨头集团的大规模抗议活动，其被指控使第三世界国家的母亲们迷信奶粉，而不健康的喂养方式(比如奶粉与不洁净用水混合)造成了婴儿死亡率上升，这场抗议直接促生了奶粉企业营销的一系列规范。

世界卫生大会于1981年通过《国际母乳代用品销售守则》(下称《守则》)，旨在消除母乳代用品的不当销售行为对母乳喂养产生的负面影响。中国于1995年颁布实施《母乳代用品销售管理办法》，对母乳代用品的销售做出了严格的禁止性规定。2015年出台的《广告法》中也有一些与规范母乳代用品销售行为相关的条款。

虽然《母乳代用品销售管理办法》在2017年末因内容与现行法律及体系不符而被废止，很多乳企仍以《守则》为准绳规范自身行为，甚至制定高于地方立法要求的自律守则。比如，美赞臣的母公司利洁时集团公开承诺支持所有女性在婴儿出生后最初的6个月里选择母乳喂养，并鼓励母乳喂养到儿童两周岁及以上，创建有利于母乳喂养的环境。同时，还针对150多个国家和地区推出了《母乳代用品销售政策》，约束包括美赞臣在内的利洁时全体员工，及授权的第三方公司及员工，以负责任的方式与消费者沟通，确保市场营销行为不对母亲进行母乳喂养的选择和能力产生负面影响。

美赞臣还表示支持中国尽快出台新的母乳代用品销售政策及法规，全面有效地规范市场，为促进和支持母乳喂养创造良好的社会环境；并乐意与行业内其他各方、消费者、合作伙伴、政策制定者及其他利益相关者共同努力，在这一领域推动最佳实践。

公共场所与工作单位等空间的设施支持也是影响母乳喂养的重要因素。根据第一财经今年3月份所做的一项调查，中国内地所有城市在地图上标注出的母婴室数量仅为2643间，其中只有7座城市拥有超过100间母婴室——而日本仅东京这一数量就已高达5092间。

根据今年1月广州市发布的《关于立法促进母乳喂养的议案》，选择背奶的人群中仅有3%的用人单位设有哺乳室，85%的背奶妈妈只能在洗手间或隐蔽无人的办公室里进行背奶，在一定程度影响了母乳喂养的执行。为推进母乳喂养，美赞臣也以实际行动支持女性哺乳权益。顾磊介绍说，比如，从去年11月开始，美赞臣推出“妈妈联合行动——喂爱1平方”活动，在上海、广州等城市新建了16个母婴室，还有另外10个正在筹备中。同时还通过制造公共场所哺乳困惑的公众话题，引发千万关注、数十万讨论和数万妈妈实名应援，唤起全社会对女性哺乳权益的重视，为哺乳妈妈们赢得尊重、支持和空间，从心理上缓解了她们的喂养焦虑。

《中国母乳喂养影响因素调查报告》还指出，产假不足等原因也制约着中国母乳喂养目标的实现。尚在哺乳期而不得不回归职场的女性，往往要用自动吸奶器定时收集并储存母乳带回家，这一群体被称为“背奶妈妈”。她们在公司，在出差的高铁、飞机上，在酒店等各种公共场所，都常常需要为挤奶寻找合适的场所。如果不能及时吸奶，会因涨奶而胀痛、发烧，甚至引发乳腺炎。

广州市《关于立法促进母乳喂养的议案》就分析说，在职妈妈更容易放弃纯母乳喂养，45%的妈妈上班后会选择“混合喂养的方式，工作时间喝配方奶粉，早、晚还是母乳喂养”。世界卫生组织则列出了更多的影响因素：包括母亲患有传染疾病，遭遇自然灾害或喂养营养不良儿童和低出生体重以及早产婴儿等等。

提升母乳喂养率既需要母乳代用品企业承担责任，也需要儿科医生、保健人员、用工企业、政府协会等各界社会力量齐心协力，共同推动。尽管整个社会都在为了达到50%的纯母乳喂养率这一目标做各种努力，但当一些妈妈因种种原因无法实现纯母乳喂养时，她们也需要根据自身实际情况，为孩子的喂养方式做出知情理性的选择。

无法母乳喂养的背后

袁岚去武汉市妇幼保健院待产的时候，首先映入她眼帘的是一条偌大的红色横幅，介绍的是纯母乳喂养的好处；从袁岚备孕开始，在她学习育儿知识的各种渠道，比如微博意见领袖、微信公众号文章，也在强化她要进行纯母乳喂养。

作为一位有海外留学背景的知识女性，她自然懂得如何科学地汲取这些知识。她按照母乳喂养指导，日夜连轴尝试，多日精疲力竭，仍然无法实现纯母乳喂养。孩子出生后的第一个月内，在心理和生理双重压力下，夜间她让月子中心的护理人员用奶粉喂养婴儿，这样她就不必夜里每隔几个小时醒来一次。这种“母乳+奶粉”的喂养方式，也被称为混合喂养。

袁岚是幸运的，她从月子中心回家后，因为决定生育后两年内不去工作，她可以做到全天候守在婴儿身边，而且在泌乳方面也没有什么障碍，就把混合喂养换成纯母乳喂养了。

但是对很多女性来说，实现纯母乳喂养并非易事。全奶粉喂养的母亲杨嘉有她的苦衷：“生完孩子我就得了产后抑郁症。虽然知道母乳喂养对孩子好，可是我喂奶时真的非常痛，也很容易堵奶，这让我开始抵触孩子。我在内心挣扎了好久，最后只好选择奶粉喂养，让爸爸也能参与到喂养过程，这令我轻松了不止一点半点，也最终顺利从产后抑郁中走出。”

一位妈妈在社交平台上讲述她的故事：孩子出生后，因为母乳不够，她试过各种催乳办法，多喝汤水、多让孩子吮吸，也请了催乳师，皆未奏效。“剖腹产后，为了喂奶，一直就没有得到好好的休息，后来加了奶粉，孩子终于吃饱了，我也算得到了解脱。真不知道自己之前是被母乳神教洗脑了还是怎么的。”与迷信奶粉相对的是，“母乳神教”是现在人们对不顾现实条件、过分偏执地坚定纯母乳喂养做法的调侃。

前述《报告》指出，有接近60%的母亲了解婴儿应该在出生后6个月内纯母乳喂养。在黄凌曦看来，现在绝大多数母亲都知道母乳喂养的好处，反而一些母乳宣教推广者有些用力过猛。“你要考虑到那些选择配方奶喂养妈妈的心情，确实有一些妈妈实现不了纯母乳喂养，舆论太过于强调会给她们比较大的心理压力。”她进一步解释，实际上了解纯母乳喂养好处的母亲，即便婴儿出生后因为种种原因没有实现纯母乳喂养，研究也发现婴儿健康状况几乎没有差别。因为这样的母亲通常懂得寻求正确的育儿知识和专业人士的帮助，这会对孩子的健康起到积极作用。“实际上在整个育儿过程中，母乳喂养只是其中一部分。”黄凌曦说，其他方面的科学护理同样重要，比如勤洗手，定时打疫苗，宝宝有问题时寻求专业人士帮助等等。

2018年7月，在世界卫生大会上，美国要求删除论坛决议中关于政府应“保护、宣传、支持母乳喂养”的表述以及限制“母乳替代品营销误导”的段落，受到了《纽约时报》以及众多医学专家的反对。

但主导修改决议的美国卫生与公众服务部发言人在回复媒体的邮件中解释说：“最初起草的决议给想要为孩子提供营养的母亲们造成了不必要的障碍。我们注意到，出于各种各样的原因，不是所有的女性都能进行母乳喂养。这些女性应该有选择和获得婴儿健康替代品的机会，不应因为这样做受到指责。”