优质抗癌药持续调价 国产汉利康零售价已低至“六折”

近日，记者从复星医药获悉，公司主动进一步降低汉利康（利妥昔单抗注射液）的价格，全国各零售药店将陆续执行最新的价格1398元/支（100mg／10ml），相较于同品规的原研药，价格低了约40%，这将直接惠及更多淋巴瘤患者，同时也能为国家节省更多医保支出和医疗资源。

淋巴瘤是最常见的血液系统恶性肿瘤之一，我国淋巴瘤的发病率约为5.94/10万人，其中非霍奇金淋巴瘤约占所有淋巴瘤病例的90%，且发病率逐年升高。一直以来，非霍奇金淋巴瘤患者及家属承受着极为沉重的经济负担，据《2017中国淋巴瘤患者生存调查》的数据，中国淋巴瘤患者以中低收入人群为主，88%的患者家庭年收入在20万元以下；在使用靶向/免疫治疗药物的患者中，有40%的患者自费金额超过家庭年收入的三倍。

此次降价，对每位患者而言，仅一个疗程注射即可节省超过5000元治疗费用，按照DLBCL患者至少6-8个疗程的治疗，每位患者将至少节省3-4万元治疗费用，进入医保报销后，患者自费费用将更低。

复星医药近年来围绕未被满足的医疗需求，持续加大研发投入，在抗肿瘤领域深度布局，并孵化和诞生了复宏汉霖为代表的优质生物药平台和行业领军企业，致力于推动质高价优的国产生物药上市，让每个患者都能用得起高品质的生物药。

历经十年，由复宏汉霖研制的首个国产生物类似药汉利康（利妥昔单抗注射液），于2019年5月16号正式在国内启动临床使用，主要用于1）复发或耐药的滤泡性中央型淋巴瘤；2）先前未经治疗的CD20 阳性III-IV 期滤泡性非霍奇金淋巴瘤；3）CD20 阳性弥漫大B细胞淋巴瘤 (DLBCL)的治疗。

随着汉利康陆续进入各地医保目录，临床使用的患者迅速增加。从目前汉利康在全国1552例患者的用药数据分析结果来看：输注相关的不良反应发生率仅为4.25%，且大部分为轻中度；对于原研产品转换的患者，汉利康的输注反应发生率为2.49%，间接显示了汉利康与原研产品免疫原性的相似性。

这些数据的初步结果，进一步证实了汉利康在真实世界中的安全性，增强了临床专家和患者使用汉利康的信心。哈尔滨血液肿瘤研究所所长、中国临床肿瘤学会副理事长马军教授表示，“汉利康真实世界1552例患者用药数据表明了其与原研利妥昔单抗在安全性方面没有差异；汉利康?在中国的临床应用改变了既往淋巴瘤治疗的用药局面。”

他进一步指出，汉利康是国内首个获批的生物类似药，也是全球第三个获批上市的利妥昔单抗生物类似药，它的获批上市在一定程度上说明，中国的生物类似药研发和生产已经达到了国际先进水平。