受访专家：北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师 许天民

牙齿对合不好、位置不正确不仅影响美观，还会妨碍咀嚼、发音功能。因此，越来越多的人选择矫正牙齿，但由于矫正周期较长，所以患者难以坚持。为此，本报采访了北京大学口腔医院口腔正畸科主任医师许天民，给您介绍牙齿矫正的过程。

第一阶段，初诊。当患者决定要进行牙齿矫正后，需要先到医院的口腔正畸科进行相应的检查，如拍摄牙列的曲面断层片、照面相（用于治疗后期进行效果比对）、拍X光定位片，检查全口牙齿健康状况，进行模型分析、X线头影测量等。

第二阶段，拔牙。医生在做矫正治疗时会尽量避免拔牙，但是对于重度拥挤还有前突等情况的患者来说，会根据需要拔除牙齿。古猿人的主要食物是生肉，因此其颌骨非常大且咀嚼肌发达。而到了文明时期，人们更习惯于吃熟肉，所以不需要那么强的咀嚼力，颌骨、肌肉也就随之萎缩、退化。但是牙齿退化较慢，所以现代人的牙齿通常在口腔中排不下。拔牙可以让那些因拥挤导致不整齐的牙齿归位。患者对于拔牙不必太过恐惧。如果不拔牙齿而勉强排齐牙列，很可能导致矫正效果不稳定，容易复发。

第三阶段，选择矫正器。目前使用率最高的是固定矫正器和无托槽隐形矫正器两种。前者的优点是磨擦力较小，矫正速度较快，价格比较便宜，不易损坏；但缺点是托槽需要黏在牙齿表面，在矫正过程中不能随意拆卸，外表不是很美观，正畸期间口腔卫生的护理较为困难。隐形牙齿矫正器具有美观、舒适、卫生、方便等优点，但并不适合所有人，适合牙齿错位不是很严重的患者。由于其矫正牙齿的能力并不如固定矫正器，且需要定期进行更换、清理，价格略高，适用于经济条件好且自律性更强的成年人。自控能力弱的青少年选固定矫正器更合适。

第四阶段，佩戴保持期。由于牙周在矫正过程中处于改建状态，牙齿有轻微的松动，所以患者感觉咀嚼酸软无力，属于正常现象。在佩戴矫正器后需要注意：1.避免咀嚼过硬、过黏的食物，肉类食物要炖烂，苹果、梨类等硬质水果可削成片进食；2.注意口腔卫生，否则容易导致龋齿和牙龈炎甚至牙周病；3.坚持佩戴、定期复诊，每隔4周左右复诊一次，根据矫正情况更换弓丝、牙套，调整加力。一般矫正疗程平均为2年左右，隐形矫正器更长。

成人的牙周环境、牙根情况等可能都不如儿童青少年好，因此，矫正方法、牙齿位置调整都会不同。所以最好尽早开始矫正，如12岁左右换完牙后，就是矫正好时机。(记者 高嘉悦)