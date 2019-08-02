高血压患者慎用甘草片

首都医科大学附属北京安贞医院药事部主任 林 阳 □徐晓宇

前不久，用药咨询门诊来了一位70多岁的老奶奶，自诉得高血压10余年了，近两年一直规律服用苯磺酸氨氯地平片和缬沙坦氢氯噻嗪片进行降压治疗，血压控制得还可以。但最近半个月，老奶奶每天测量血压发现，血压有很大波动。询问病史得知，老奶奶最近一个月咳嗽、咳痰，自我诊断为感冒，自行服用了复方甘草片，只要咳嗽、嗓子不舒服就含一片，平均一天10~12片。我们建议老奶奶停用复方甘草片，改用其他药物，于是咳嗽、咳痰明显好转，血压近一周也已恢复正常。为何复方甘草片会对血压产生影响呢？

复方甘草片是由甘草浸膏粉、阿片粉、樟脑、八角茴香油、苯甲酸钠组成的复方制剂。现代医学表明，甘草中含有大量的甘草甜素，可在体内水解为甘草次酸，其化学结构和作用类似于体内的醛固酮。长期大量服用含甘草次酸的药物可导致类似醛固酮增多的症状，表现为尿量减少、水钠潴留、降压药效果减弱，进而引起血压升高。

此外，“11β-羟类固醇脱氢酶2”是体内非常重要的一个酶，催化体内糖皮质激素氧化还原为无活性的代谢产物。甘草次酸可抑制这种酶的活性，使糖皮质激素在体内灭活速度减慢，影响水、电解质的正常代谢，引起低钾血症、水肿及血压升高等症状。除了引起高血压，甘草及其制剂还可能引起过敏反应、糖尿病患者血糖升高。复方甘草片中含阿片粉，久用可成瘾。

甘草在生活中应用广泛，有食品和药品的双重属性，不仅药品中含有，糖果、零食、饮料、流浸膏和添加剂中都有，我们需要关注它的慢性毒性和不良反应。作为一种食品添加剂，美国食品和药品管理局（FDA）明确规定了食品中甘草甜素的含量范围和使用目的。越来越多的研究表明，为避免不良反应，甘草甜素的可接受量为每日0.2毫克/公斤体重。

对于患有高血压或糖尿病的患者，如果出现咳嗽、咳痰，不建议服用含有甘草成分的止咳药，如复方甘草片、棕铵合剂、复方甘草口服液等，可以选择安全性更好的愈创甘油醚、右美沙芬、氨溴索等止咳化痰药。同时，生活中应尽量避免食用过多含甘草成分的食品或饮料。

除了含甘草的药品，还有一些药物也能造成血压波动，如非甾体类抗炎药、糖皮质激素、口服避孕药、抗抑郁药、抗肿瘤药等。高血压患者应及时与药师、医师沟通，尽量避免使用这些药物。药物引起的血压波动，一般停药后等体内药物代谢出去，即可逐步恢复。▲