颈椎病入职业病，不妨“摸着石头过河”

要将颈椎病等疾病列入职业病，首先应迈过“认定难”这道关，在保护劳资双方合法权益的前提下推行。

近日，一则“颈椎病或将纳入法定职业病”的新闻登上微博热搜，引发网友热议。

据新京报报道，健康中国行动推进委员会办公室日前召开的新闻发布会透露，颈椎病、肩周炎、腰背痛、骨质增生、坐骨神经痛等疾病，已被列为劳动者个人应当预防的疾病。中国疾控中心职业卫生所副所长孙新称，这些虽然目前并未列入职业病范畴，但都是与职业活动有关的工作相关疾病，今后有可能也被列入职业病相关目录。

现行的《职业病分类和目录》是2013年调整修订的，主要包括10大类132种职业病，并不包括肌肉骨骼损伤类疾病。而在工作方式发生改变的情境下，对职业病分类与目录加以调整和扩容，让其跟上现代上班族的需求，也成了很多人的呼声。

在此情境下，颈椎病或将列入职业病，无疑切中了众多上班族的痛点：“10个上班族，9个颈椎痛。”考虑到越来越多办公室白领、教师这些文职，还有驾驶员等一般意义上的蓝领，都成了颈椎疾病的高发人群。鉴于“精准”认定职业病有助于预防，未来若将颈椎病等纳入职业病，显然能引导用人单位更好地关注劳动者健康。

纳入是大趋势，但需要注意的是，像颈椎病、肩周炎等疾病虽与长时间固定体位作业有很大关联，但现代人许多不良生活习惯也可能导致这些疾病，如近年来长时间玩手机的“低头族”越来越多，或者坐姿不对，这都可能导致颈椎病等疾病。

如果简单将颈椎病等疾病纳入职业病范畴，将可能大大增加用人单位压力，且用人单位可能要为员工自身的不良生活习惯埋单，成了“冤大头”。考虑到当下的劳资博弈格局，压力向资方转嫁，很可能使得对颈椎病的职业病认定虚置，削弱其可操作性。

鉴于此，要将颈椎病等疾病列入职业病，首先应迈过“认定难”这道关，在保护劳资双方合法权益的前提下推行。

具体而言，要在充分论证的基础上，对劳资双方的举证责任加以明晰；非但如此，还要通过可能的医学技术甄别手段和对“颈椎病与工作的相关度”的精确辨析（包括将企业劳动强度作为参考因素），尽可能实现“应认尽认”、不该认定的不给企业随意转嫁负担。

总而言之，就是经过科学论证、条件成熟之后，再具体实施，这样才能让由此带来的“增加权益”真正装进劳动者“兜里”。