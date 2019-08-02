老年病复杂 如何诊治才得法

随着年龄的增长，尤其是进入老年阶段后，脏腑功能逐渐衰微，气血不足、阴阳亏耗、痰浊内蕴，瘀血内阻是常见的病理状态，机体抵御外邪的能力、对针砭药石的应答能力、病后康复能力均明显降低。即使无明显病患的老年人，机体亦已处于一种相对低水平的平衡状态，这种平衡自稳能力差，易被打破、难于恢复。临床上，老年疾病诊治有哪些法则呢？

中西互参断疾病

老年病人的诊断、辨证，既应参考普通人群共性，又要兼顾老年患者舌脉及症候的特殊性。就望诊而言，重点在于察患者阴阳气血之盈虚，神气之盛衰，面色、舌质主要反映气血阴阳的盈虚通滞，眼神、动作主要反映患者肝肾精血盛衰；就闻诊而言，主要通过声音之高亢、低微判虚实，通过语言有序与混乱明心神之治乱；就问诊而言，老年人记忆力、思维能力、语言表述能力均呈逐渐下降趋势，要详询其所苦，帮患者理清思路，逐步深入展开，纲举目张，去伪存真；就脉诊而言，意在察阴阳气血盛衰，预知病势顺逆。

临床医生在综合判析四诊信息的同时，还应重视现代影像、理化检测结果。因为很多疾病在有明显的临床症状、体征及舌脉改变之前，就已经有了微观的病理变化，比如现代影像学配合可参与细胞代谢的显影剂，能更早地发现癌细胞的代谢异常，防止失治、误治的发生；再比如很多糖尿病患者并无明显“三多一少”症状，但生化检查却可明确诊断。在治疗过程中，不断动态观察记录影像、生化指标变化，同时与舌脉改变等中医传统诊察结果相互印证，可完善中医四诊合参的诊法。

但需要强调的是，西医检查诊断方法以及相关生理、病理理论不能直接作为立法遣方用药的基础，因为现代医学在检查检测日益至精至微的同时，在一定程度上也导致医者的视野、思路局限固化，这与祖国医学整体施治、动态平衡的理论是相悖的，若仅以西医之诊断、病理作为用药依据，会导致中药西用，难以获得理想效果。

祛邪扶正宜同施

正虚邪恋、虚实夹杂、先天亏耗、后天失养为老年患者基本的生理病理状态。对老年患者而言，无论是外感六淫疫疠之气，还是因机体功能降低形成的水饮痰湿瘀血，均不宜采用峻剂猛攻之法。峻猛之剂祛邪虽速，势如摧枯拉朽，但老年患者身体机能已明显下降，如风中残烛、瓦上薄霜，峻剂猛投极易导致邪虽去而正亦衰，而生变证；同时正虚御邪不力，病邪旋退旋起，甚至来势更猛。所以，针对老年患者虚实夹杂、因虚致实的特点，采用攻补兼施的方法较为稳妥，慢调缓治，令邪气渐消而正气渐长，逐步恢复健康。

祛邪务尽对老年患者并不适用，即使实证明显，确需用攻伐之剂，亦应峻剂缓投，中病即止。具体而言，发散表邪须辅以温阳益气、养阴和营，以防气阴两伤；蠲饮涤痰须健脾益气，佐以滋阴，行气不忘补气，破血活血须益气养血。祛邪扶正宜两法同施，一方面防止祛邪伤正，致变证蜂起；另一方面实邪去，则气机复转，促使机体逐渐恢复至相对平衡状态。

温阳较滋阴为先

随着年龄增长，肾中之元阴元阳由盛转衰的大趋势是不可逆转的，从一定程度上说，这是有定数的，医家所能做的是通过补养调护，一定程度上延缓这一趋势。肾为先天，水火之脏，内寓元阴、元阳，为一身阴阳之根本，生机运转之源泉。治疗老年病，调补先天为不可或缺之法。脾胃为后天之本，生气血以养脏腑官窍与四肢百骸，行津液可化水饮痰湿，统摄血液于脉内，防其离经为瘀。可见，调补后天对老年患者气血亏虚、痰瘀交阻的病理特点是非常有针对性的。

相较于形质的补充，功能的激发更为容易和迅速。所以，调补阴阳时，笔者认为温阳应较滋阴为先。那么运用补益药应注意哪些方面呢？可概括为“温阳益气勿刚燥，养血滋阴忌滞涩”。温阳益气药物的主要作用在于对人体功能的激发，“参、茸、桂、附”虽气雄、力专、效捷，但易耗散阳气，升阳动火，虚已虚之阳，耗已衰之阴。老年人应用此类药物时，更应本着“少火生气”的原则，着力通过运用此类药物令机体生机复转，诸如党参、太子参、黄芪等药物更合适，但亦应与滋阴养血药配合应用。