慢性非传染性疾病（简称慢性病）是我国居民的主要死亡原因和疾病负担，是制约健康预期寿命提高的重要因素。为减轻居民的慢性病负担，健康中国行动将实施心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病四类重大慢性病防治行动纳入其中。7月31日，健康中国行动推进委员会办公室召开新闻发布会，邀请专家就具体行动目标和路径进行了解读。

管理好生活方式这张“盾”

“当前，我国慢性病导致的死亡人数占总死亡人数的88%，导致的疾病负担占总疾病负担的70%以上。其中，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病和糖尿病占所有慢性病的八成以上。”中国工程院院士、中国医学科学院北京协和医学院院校长王辰指明了4类重大慢性病的严峻防控形势。

除了单独列明4个慢性病防治行动，《健康中国行动（2019-2030年）》中的健康知识普及行动、合理膳食行动、全民健身行动、控烟行动、心理健康促进行动、健康环境促进行动，也皆与慢性病防控密切相关。健康中国行动总体目标要求，到2022年，心脑血管疾病、癌症、慢性呼吸系统疾病、糖尿病等重大慢性病发病率上升趋势得到遏制；到2030年，因重大慢性病导致的过早死亡率明显降低，人均健康预期寿命得到较大提高。

国家卫生健康委疾控局副局长雷正龙表示，虽然4类重大慢性病的特点不同，但其防治的基本原则和重点环节是一致的。不良生活方式是慢性病的主要发病原因，也是影响慢性病患者管理效果的重要因素。例如，不健康饮食、运动不足导致的超重肥胖是高血压、糖尿病的主要危险因素，长期吸烟与肺癌、慢阻肺发生密切相关，过量饮酒可能导致心脑血管疾病和肝癌，吸烟是脑卒中复发的重要危险因素等。

“4大慢性病防治行动的个人部分均倡导大众践行健康生活方式，强调个人是自己健康的第一责任人。每位居民都应主动学健康知识、树健康理念、习健康行为，从根本上预防慢性病的发生。”雷正龙说。

用好早诊早治这支“矛”

国内外实践经验证明，慢性病的预后与疾病发现的早晚密切相关。雷正龙表示，发现越早、干预越早，治疗和管理的效果越好，早发现、早干预是关键。

国家心血管病中心党委书记、副主任郑哲说，“心脑血管病是我国居民第一大死因，几乎每5名死亡者中就有2名为心脑血管病患者，平均每12秒就有1名心脑血管病患者死亡。而如果积极预防、提早发现危险因素，该病可以得到较好控制。”

如何早发现、早治疗？郑哲强调，居民需要对健康知识、自身健康状态等有一定了解。一要通过正规渠道接收健康知识，摒弃没有科学依据的内容。二要形成健康的生活方式，从而降低慢性病发生率以及发病后并发症的发生率。三要了解身体指标标准值，例如血压收缩压高于140毫米汞柱、舒张压高于90毫米汞柱为高血压，空腹血糖超过7毫摩尔/升可能为糖尿病等。（下转第2版）（上接第1版）

此外，郑哲强调，密切关注身体健康状态，定期测量血压、血糖和血脂，其中超重或肥胖、高盐饮食、吸烟、长期饮酒、长期精神紧张、体力活动不足者等高危人群应尤为注意。发现问题也不用害怕，要选择正规机构接受规范治疗。

中国科学院院士、国家癌症中心主任赫捷同时表示，目前国家高度重视癌症的早诊早治，一直推行的重大公共卫生项目包括城市和农村癌症早诊早治项目，针对妇女的“两癌”筛查项目等。但是，并非所有的癌症都适合筛查。“癌症筛查需要具备特异性和灵敏性、安全性、可操作性，同时方便且经济。具备上述条件的可进行癌症筛查的有肺癌、乳腺癌、结直肠癌、宫颈癌、上消化道癌和肝癌。”

基层是慢病防控主阵地

“重点防控的慢性病多为常见病和多发病，越是常见、多发，基层发挥作用的空间就越大。”王辰说，“目前，基层医务人员对于各种慢性病的规范治疗水平已经有了很大提升，但还有更大的进步空间。”

王辰认为，基层是筛查和管理慢性病的主阵地，守好这个阵地需要医务人员共同努力。大医院要对基层发挥辐射作用，专科医生要跟基层医生加强合作，基层医疗机构也要加强慢病防治体系，包括基础设施、人员培训等方面的建设。

王辰以慢阻肺防治举例说，全国14亿人口中，慢阻肺患者占了1亿。慢阻肺发展到后期，以憋气为突出症状，其痛苦程度与濒死感受相当，因此早期治疗至关重要。目前，国家已将肺功能检测纳入40岁以上人群常规体检项目，并专门把慢阻肺纳入分级诊疗的疾病里。一旦主动做肺功能检查，会有很高的几率发现是否患有慢性阻塞性肺疾病。“然而在基层，肺功能仪往往是缺位的，吸入药等常见用药的配置也不够健全。”问题主要在于意识薄弱，以及由此带来的治疗规范性不足。

此外，心脑血管疾病防治行动提出，社会和政府要推进高血压、高血糖、高血脂共管，开展超重肥胖、血压血糖增高、血脂异常等高危人群的患病风险评估和干预指导。对此，郑哲认为，将三者放在一起可以节省资源、提高效率。“这几个方面控制住了，实际上就把很大比例的心血管病发病率控制住了，可以防止更严重的危害发生。”