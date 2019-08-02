新研究：一氧化碳为肺结核病菌潜伏人体供能

一氧化碳是一种对人体有害的气体，一项新研究发现，它还能为某些病原体，如导致肺结核的分枝杆菌提供能量，令其在人体中长期潜伏。

由澳大利亚莫纳什大学副教授克里斯·格里宁主导的研究发现，导致肺结核、麻风病等严重疾病的分枝杆菌在缺乏“食物”的情况下，可依赖一氧化碳生存。研究人员发现这种细菌在感染人体过程中往往身处缺乏营养物质的恶劣环境中，将一氧化碳转化成“食物”是它们得以生存的绝招。

研究发现，是一氧化碳脱氢酶帮助分枝杆菌从一氧化碳中获取能量，尽管这些能量不足以让细菌增殖，但却可以让它们在人体内存活相当长的时间。相关研究成果已发表在新一期自然出版集团旗下生态学期刊《ISME期刊》上。

导致肺结核的结核分枝杆菌能在人体内长年处于休眠状态，这期间病人通常没有任何症状，但当患者免疫功能低下时结核病情就可能全面暴发。科研人员认为，一氧化碳可能就是结核分枝杆菌在人体内处于休眠状态时的能量来源。

研究人员发现，人体免疫细胞会制造少量的一氧化碳，结核分枝杆菌可能会以此作为能量来源，从而长期在人体肺部存活。该研究成果有助于制定更好对抗肺结核等全球性传染病的方法。