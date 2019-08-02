北京大学第三医院第五批医疗人才“组团式”援藏医疗队启程

7月29日，北京大学第三医院（以下简称“北医三院”）6位第五批医疗人才“组团式”援藏医疗专家启程前往拉萨，即将在西藏自治区人民医院开展为期一年的医疗援藏工作。

第五批援藏队员包括队长北医三院骨科副主任医师、副教授吴奉梁；副队长北医三院神经内科副主任医师刘小璇；北医三院呼吸内科副主任医师丁艳苓；北医三院急诊科主治医师刘韶瑜；北京大学第三医院风湿免疫科主治医师，中国医师协会风湿免疫定期考核委员会秘书张警丰；北京大学第三医院耳鼻喉科主治医师，《中西医结合耳鼻咽喉科杂志》学会委员徐驰宇。

吴奉梁表示：“很快就要辞别圆明园的荷花，远赴雪域高原。别离相濡以沫的爱人，辞别年迈的父母，还有乖巧懂事的孩子，几分不舍。但藏区同胞需要我们，祖国和党中央需要我们，援藏是政治担当，是使命，是炼金石，作为党员义不容辞，希望明年的今日，我们分享感受时说‘刚去援藏是情怀，回来时那是你的事业’。”

“马上就要进藏了，其实内心非常平静，我知道这是我要去做的一件事，是我人生中必然浓墨重彩的一笔。从小听着青藏高原，回到拉萨；看过冈仁波齐、Everest；走过318、214、冰川和雪山，唯独没有进过西藏，并非没有传说中洗涤心灵的愿望，总是感觉那股神秘，圣洁的力量，让人敬畏。现在，终于有机会读万卷书，行万里路，在30名同行的壮胆下，完成人生的宿命和夙愿。感谢朋友的祝福，家人的牺牲，希望我能圆满完成任务平安归来，也期待更好的自己。”刘小璇说到。

出发前夕，北医三院党委书记金昌晓，副院长沈宁，党委副书记、工会主席刘东明与相关科室、职能处室领导、同事和部分队员家属在医院内为第五批队员们送行。部分派出科室领导、相关处室负责人到机场送行。

此前，北医三院党委副书记、副院长付卫已于7月28日抵达拉萨，看望援藏一年、圆满完成任务的第四批援藏医疗队队员，并将参加第五批与第四批援藏医疗队的交接仪式。交接仪式结束后，第五批援藏医疗队将与第四批医疗队员进行两周左右的压茬交接，以便第五批援藏医疗队尽快融入到受援医院的医疗服务和管理建设中，让藏族同胞在家门口享受到内地优质的医疗资源。另外，北医三院还于7月26日组织召开了第五批医疗人才“组团式”援藏医疗队座谈暨欢送会。院长乔杰，党委书记金昌晓，党委副书记、副院长付卫，副院长沈宁、宋纯理，党委副书记、工会主席刘东明，总会计师李春等院领导，以及派出科室领导、相关职能处室负责人，以及第三批援藏队员代表、第五批援藏队员及家属代表参加座谈。

医疗人才“组团式”援藏工作是聚民心 、顺民意、惠民利的民生工程。为响应中组部和国家卫生健康委等部门医疗人才“组团式”援藏号召，自2015年起我院共派出4批次25名业务骨干，在自治区人民医院开展“造血式”医疗帮扶。4年来，自治区医院重点科室建设不断加强，诊疗服务能力不断提升，医院管理水平不断提高。与此同时，一批批援藏队员在雪域高原真情援藏，留下了足迹，倾情援藏，留下了永恒的回忆。（北京大学第三医院王丽）

附：第五批援藏队员介绍

吴奉梁，医学博士，北医三院骨科副主任医师、副教授。研究方向为脊柱退行性疾病及脊柱肿瘤的外科治疗，脊柱微创技术（肿瘤射频，椎体成形术（PVP），后凸成形术（PKP），通道下减压固定融合术（MISS_TLIF）及椎间孔镜），腰椎中线减压技术（MIDLF）等。主要社会兼职：中国研究型医院学会脊柱分会委员，中国老年医学学会骨与关节分会脊柱分会委员，中国医学教育协会脊柱分会青年委员，中国医学教育协会脊柱分会微创教育工作组第一届委员会委员，中华医学会骨科分会骨肿瘤学组青年委员，北京市医学会骨科学分会青年委员，AOSpine讲师团成员。负责院内优秀归国人员基金一项，发表文章6篇，其中SCI文章4篇 ，实用新型专利1项。曾获教育部科技进步二等奖、北医三院“优秀青年医师奖”、北医三院青年教师基本功比赛三等奖。

刘小璇，医学博士，北医三院神经内科副主任医师。研究方向：神经肌肉病电生理及基因诊断；运动神经元病的发病机制、病理改变、及基因检测；周围神经疾病诊断和治疗；帕金森病、生理性震颤及特发性震颤的诊断、鉴别诊断和治疗。作为主要成员，获得北京市精品课程、国家级精品课程，北京大学优秀教师奖。在国内外期刊发表论文多篇，参与编写、翻译神经病学专著多部。

丁艳苓，医学博士，北医三院呼吸内科副主任医师。研究方向：呼吸系统常见疾病，慢性阻塞性肺病。作为主要完成人参与了三项国家自然科学基金项目，负责完成多项国际多中心临床药物试验，对慢性阻塞性肺病的气道炎症及系统性血管炎的肺部病变有初步研究。发表国内核心期刊论文11篇。参编《慢性阻塞性肺疾病》、《慢性阻塞性肺疾病热点问题》。曾获北京大学医学部优秀教师奖。

刘韶瑜，医学博士，北医三院急诊科主治医师。承担急诊疑难危重患者的诊治工作，熟练掌握急诊各种抢救技术，在脓毒症休克、心脏骤停后综合征、多脏器功能障碍综合征方面积累了丰富的经验。担任急诊住院医师规范化培训基地秘书，急诊科医疗质控小组和急诊科教学管理小组成员，负责住院医师考核工作。以第一作者发表SCI论文一篇（影响因子3.845），参与编写、翻译《急诊医学精要》、《急诊重症医学》、《急诊医学入门导读》、《急诊医学速查》等。

张警丰，医学博士，北京大学第三医院风湿免疫科主治医师，中国医师协会风湿免疫定期考核委员会秘书。擅长类风湿关节炎，系统性红斑狼疮，强直性脊柱炎等多种风湿病的诊治。曾获北京风湿病学分会“病例串串烧”演讲比赛优秀奖，北京大学第三医院青年教师教学基本功比赛优胜奖。参与编写多部专著，如《晶体性关节炎》，《表格式风湿病学》等。负责院内种子基金一项。发表论文数篇。

徐驰宇，医学博士，北京大学第三医院耳鼻喉科主治医师，《中西医结合耳鼻咽喉科杂志》学会委员。熟练掌握耳鼻喉科常见疾病处理及手术操作，擅长鼻内窥镜下鼻科疾病手术、鼻窦球囊扩张手术，在耳鼻喉急危疾病抢救、聋病基因检测及遗传咨询领域经验丰富。曾获北京市第十一届青年教师教学比赛一等奖；北京大学第18届青年教师教学基本功比赛二等奖，最受学生欢迎奖；北京大学第三医院第19届青年教师授课比赛三等奖；北京大学第三医院优秀病案奖二等奖。发表文章数篇。