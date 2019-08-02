髋关节疼痛 小心滑膜炎

医学指导/南方医科大学珠江医院关节骨病外科副主任、主任医师林荔军

6岁小朋友小涛（化名）平时去游乐园最爱玩蹦蹦床，在家也经常在弹簧床上跳来跳去，家长觉得蹦跳有助于小孩长高，自然不会阻止。然而最近小涛突然右髋关节疼得厉害，走路都有点一瘸一拐，最后被医生确诊为滑膜炎。南方医科大学珠江医院关节骨病外科副主任林荔军教授提醒家长，虽然蹦跳有利于身高发育，但过度运动也容易引起创伤性滑膜炎，孩子会疼痛不适，这种情况在幼儿中并不少见。日常照顾孩子的过程中还是要多加看护，避免过度不恰当的运动。此外，喜爱运动的成年人一样要注意预防滑膜炎。

什么是滑膜炎？

林荔军介绍，一个完整的关节，不仅仅包括骨，还包括骨表面的软骨、滑膜、关节囊、肌肉、韧带等组织。滑膜就是位于关节囊内层的一层组织，如果把关节腔比作一个房间的话，那滑膜就相当于房间里的壁纸。正常情况下，滑膜会分泌少量的润滑液在关节腔里，起到润滑关节和保护关节软骨的作用。但如果滑膜受到刺激产生炎症，造成分泌液失调，形成积液，这种关节病变就是滑膜炎。

外部因素导致的急性损伤或慢性劳损等机械性损伤，内在的感染（滑膜结核、化脓性关节炎）、代谢异常（痛风性关节炎）、免疫（类风湿性关节炎）等都可能导致滑膜炎。而患儿小涛就是因为过度运动引起的创伤性滑膜炎。过度运动后，滑膜充血水肿，分泌大量液体导致关节积液，同时压力增加，会感到肿痛、运动受限。

林荔军提醒，滑膜炎如不及时治疗，除了会导致已有症状加重外，随着滑膜炎症及渗出积液的增多，还可能影响髋关节股骨头血供，从而加大股骨头坏死的概率；同时，部分过度增生滑膜还会侵袭关节软骨，进而导致关节炎、骨头坏死，存在致残可能。

三大症状 警惕创伤性滑膜炎

有时候孩子腿痛哭闹，家长找不到原因，还可能以为是所谓的长身体“生长痛”，但如果孩子是股骨头疼痛，有以下三大症状，最好前往医院就诊排查创伤性滑膜炎：

1.胀：关节肿胀是比较常见的症状，患者也往往因为肿胀来就诊。肿胀的原因主要是在病理的状态下，滑膜分泌关节润滑液的功能发生了紊乱，开始大量分泌特别稀释的组织液。

另外，如果滑膜炎反复发作，会导致滑膜本身的增厚，也会导致关节肿胀。

2.热：皮肤温度增高。

3.痛：这种疼痛，主要是因为关节肿胀所引起的胀痛。作为儿童，经常表现走路一跛一跛，或者干脆不想走路，要求抱。

预防创伤性滑膜炎 要注意运动恰当

林荔军说，恰当的运动方式是预防滑膜炎最有效的方法。

首先是体育活动时做好关节防护。创伤性滑膜炎最容易发生于膝关节，因为膝关节是运动使用频率最高的关节之一。运动时，尽量使用护膝等保护性运动用品来减轻膝关节的损伤。

其次运动前要做好热身准备工作。平静时和运动时的人体状态完全不同，因此，运动前做一些诸如四肢和腰部拉伸等热身动作，可以有效激活人体骨骼和肌肉系统，进而减少运动时关节的损伤。

要注意运动姿势和运动节律。成年人运动不当也一样可能发生创伤性滑膜炎。喜爱运动的人可以通过权威书籍、讲座、视频等方式获取自己喜欢的运动的相关知识，指导进行科学的运动，这样不仅能达到较好的锻炼效果，同时能避免运动中不必要的损伤。

再者就是加强关节周围肌肉力量的训练。关节的主动活动需要肌肉的牵拉，因此，人体重要的关节如膝关节、髋关节等周围的肌肉在运动过程中对关节的活动有着主导性作用。加强肌肉的训练不仅仅是提升力量，同时也是对关节的一种保护。

提醒：为孩子选择合适的运动，多加看护

林荔军提醒，儿童由于缺乏运动常识，而且身体尚未发育完全，尤其小儿的髋关节发育尚不健全，周围肌群力量不够，玩蹦蹦床不仅常会出现不当的运动姿势，且很容易导致关节活动过度，使得关节内滑膜受到刺激进而形成滑膜炎。而且孩子说动就动，往往缺乏热身，有时候大人觉得终于可以“脱身”了，自己就放心地坐在一旁玩手机，做自己的事情，缺乏看护，也容易导致孩子受伤。

专家建议，孩子运动时，家长更应当为其做好有效防护。

运动要注意种类的选择，同时应当做到循序渐进、合理有效，建议在家长陪同和相关专业人员的指导下进行适度运动，这样才能避免急慢性损伤的发生。