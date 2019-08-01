关于印发全面提升县级医院综合能力第二阶段县级医院名单的通知
国卫办医函〔2019〕555号
各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、中医药管理局：
根据国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》（国卫医发〔2018〕37号）有关要求，在各地推荐的基础上，结合地方人口、医疗服务能力等因素，确定了全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院和500家县级中医医院（见附件）。现将名单印发给你们，请按照要求认真组织做好相关工作，不断提升县域综合服务能力，并及时向国家卫生健康委、国家中医药局报送有关工作信息。
国家卫生健康委医政医管局联系人：王莉莉、胡瑞荣、王毅
联系电话：010-68791885
传真：010-68792195
国家中医药管理局医政司联系人：邴媛媛
联系电话：010-59957687
传真：010-59957684
邮箱：yzsylglc@satcm.gov.cn
国家卫生健康委员会办公厅 国家中医药管理局办公室
2019年5月30日
附件：1.全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院名单
2.全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级中医医院名单
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