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关于印发全面提升县级医院综合能力第二阶段县级医院名单的通知

国卫办医函〔2019〕555号

2019年08月01日15:55 来源：人民网-人民健康网

各省、自治区、直辖市及新疆生产建设兵团卫生健康委、中医药管理局：

根据国家卫生健康委、国家中医药局《关于印发全面提升县级医院综合能力工作方案（2018-2020年）的通知》（国卫医发〔2018〕37号）有关要求，在各地推荐的基础上，结合地方人口、医疗服务能力等因素，确定了全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院和500家县级中医医院（见附件）。现将名单印发给你们，请按照要求认真组织做好相关工作，不断提升县域综合服务能力，并及时向国家卫生健康委、国家中医药局报送有关工作信息。

国家卫生健康委医政医管局联系人：王莉莉、胡瑞荣、王毅

联系电话：010-68791885

传真：010-68792195

国家中医药管理局医政司联系人：邴媛媛

联系电话：010-59957687

传真：010-59957684

邮箱：yzsylglc@satcm.gov.cn

国家卫生健康委员会办公厅 国家中医药管理局办公室

2019年5月30日

附件：1.全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级医院名单

2.全面提升县级医院综合能力第二阶段500家县级中医医院名单

(责编：李轶群、杨迪)


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