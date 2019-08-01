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心健康公益行动走进湖南省慈利县

2019年08月01日14:55 来源：人民网-人民健康网

7月30日，心健康公益行动计划基层巡讲活动在湖南省张家界市慈利县正式启动。

100余名来自县域各乡镇的医务人员参加了本次会议，共同积极探索建立以预防为主、防治一体的心血管病防治管理新模式。

会议现场

“心健康公益行动”旨在构建全国心血管病防治网络和服务体系，推动心血管病防治工作在全国基层落地。

会上，湖南省人民医院心血管内科副主任医师张宇、张家界市人民医院心内科主任申圣春、慈利县人民医院胸痛中心主任贾云等多名专家依次以《胸痛中心建设》、《急性胸痛诊断流程及处理原则》、《胸痛中心建设区域协同救治体系培训》为题进行了精彩的主题分享。

本次参会的医务人员表示，此次培训让他们从一个全新的视角进一步掌握急性心肌梗死的诊断和治疗，对整体提升基层义务人员院前急救的救治能力，有效延缓、遏止慈利县心血管病发病率和死亡率，实现“大病不出县”，对切实保障县域群众身心健康水平起到非常积极的作用。

(责编：李轶群、杨迪)


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