本期节目：被情绪影响的心脏疾病——双心障碍

说到心血管疾病，人们想到的就是与心脏、血管相关的器质性疾病，很少会想到与精神心理障碍有关。那么，在心血管疾病当中常见的精神心理障碍有哪些类型？

精神心理障碍的类型

最常见的有这么两种，一是焦虑，二是抑郁。焦虑首先是广泛性焦虑，其次是惊恐发作，惊恐发作就是急性焦虑发作。另外还有就是严重失眠、躯体化障碍、谵妄、创伤性应激性障碍、适应障碍等等。

双心疾病患者的类型

这些已经患有器质性心脏病的患者，因为对心脏病治疗及愈后理解偏差，容易出现焦虑和抑郁；另外一类患者主述为胸闷、胸痛，心脏病的症状，经过反复检查没有任何的器质性病变；第三类是本身确实患有心脏病，如冠脉狭窄、心律失常、高血压，但使用针对上述疾病的药物治疗，效果却不好，这样的患者也大有人在。

还有一种情况，患者因精神心理问题导致心脏病，常见疾病包括交感电风暴、应激性心脏病、应激性高血压、应激性冠脉痉挛等。出现上述情况，与人体自主神经功能紊乱有关系。

自主神经包括交感神经和副交感神经，人体的交感神经主要起兴奋作用，当出现应急状态或处于激动兴奋状态时，人的交感神经兴奋性增加，使人体处于逃跑或提高应急能力的状态，这是人体的一种自我保护，但如果长期处于应激状态，对人体就是一种慢性损伤，导致内分泌免疫功能失调。

其中，“交感电风暴”通俗来讲就是交感神经过度兴奋导致室速和室颤的发生，且反复发作不易终止。这部分患者出现上述症状，用一般的治疗效果也不好，用镇静药物会很快缓解。

双心疾病的生理基础

大脑有一个区域叫边缘系统，其重要组成包括，海马结构、海马旁回等等，边缘系统参与调解本能和情感行为。边缘系统旁边就是下丘脑，而下丘脑是管理内脏的高级中枢，尤其是我们心血管、支气管和胃肠。

所以，人们在兴奋的时候心率会增快，血压会增加，因为下丘脑和边缘系统离得非常的近，边缘系统递质分泌出来之后，它会直接影响到下丘脑的递质的分泌，下丘脑的递质会影响到人的心血管系统，就是为什么情绪可以影响到心血管系统的原因。

另外，我们人体还有一个系统叫自主神经功能系统，顾名思义，它不是我们人体的意志而改变的，其管理我们的内脏运动，如肠蠕动、腺体分泌。当出现自主神经功能失调的时候，经常表现为什么呢？就是交感神经功能亢进，迷走神经功能下降。

交感神经是由十二对脊神经直接发来的，管理我们的内脏器官。但是，我们的迷走神经，由大脑的脑干区域直接发出来一条神经管理我们主要的内脏系统，包括心、肺、消化、泌尿系统等，这就是为什么自主神经功能失调的时候我们会出现一系列的症状，不是一个器官不适，而是多个器官不适。

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专家简介

丁荣晶，北京大学人民医院心内科副主任医师，硕士研究生导师，心血管专业博士后。

中国康复医学会心血管病委员会副主任委员,中国心脏联盟心血管预防康复委员会副主任委员，中华医学会心血管分会预防学组副组长,中华医学会心身医学分会双心学组副组长，北京医学会心肺康复专业委员会委员。

擅长：心血管病风险预测综合优化治疗、双心疾病、心肌康复和血管康复治疗。

出诊时间：周四上午。