桔梗，桔梗科，别名包袱花、僧帽花、铃铛花、卢茹、梗草、苦菜根等，多年生草本植物，我国东部、北部、南部及西南部均有分布，各地多有栽培。野生于海拔2000米以下的向阳山地草坡、林缘、灌丛中。

花单朵顶生，或数朵集成假总状花序，或有花序分枝而集成圆锥花序；花萼钟状，裂片5，被白粉，裂片三角形，或狭三角形，有时齿状；花冠大，长1.5~4.0厘米，蓝色、紫色或白色。蒴果球状，或球状倒圆锥形，或倒卵状，长1~2.5 厘米，直径约1厘米。花期7~9月，果期8~10月。

茎高20~120厘米，通常无毛，偶密被短毛，不分枝，极少上部分枝。叶全部轮生，部分轮生至全部互生，无柄或有极短的柄，叶片卵形，卵状椭圆形至披针形，基部宽楔形至圆钝，顶端急尖，上面无毛而绿色，下面常无毛而有白粉，边缘具细锯齿。

应 用

《景岳全书》：桔梗气轻于味，阳中有阴，其性浮。用此者，用其载药上升，故有舟楫之号，入肺、胆、胸膈、上焦。载散药表散寒邪；载凉药清咽疼喉痹，亦治赤白肿痛；载肺药解肺热肺痈，鼻塞唾脓咳嗽；载痰药能消痰止呕，亦可宽胸下气。

《本草通玄》：桔梗之用，惟其上入肺经，肺为主气之脏，故能使诸气下降。桔梗性升散，凡气机上逆、呕吐、呛咳、眩晕、阴虚火旺、咯血等不宜用。邪在下焦者勿用，凡攻补下焦药中勿入。胃及十二指肠溃疡者慎服。用量过大易致恶心呕吐。畏白及、龙眼、龙胆。忌猪肉。

桔梗泡菜

干桔梗100~200克，去皮生姜1块，大蒜1~3瓣，葱白两枝，糯米粉2~3勺，红辣椒粉适量。将干桔梗在冷水中泡5~8小时至雪白膨胀，清水洗净，加大量盐用力搓揉10分钟，用清水冲洗至盐味将尽，控干，纵向切成细条。姜蒜剁细，葱白洗净切段。取小碗加糯米粉加水5~8勺搅开后微波30秒至半透明状，搅拌均匀加红辣椒粉，姜蒜及盐适量，白糖2~3勺搅拌后倒在桔梗上，加入葱白、熟白芝麻，搅拌均匀，在冰箱冷藏室中放1~2小时即可。

桔梗宣肺茶

桔梗3克，甘草3克，绿茶2克。将桔梗、甘草入杯中，放入绿茶后，用开水浸泡10分钟即可。

此茶可宣肺降气、疏风清热，适合风热咳嗽、痰多色黄、咽喉肿痛等患者饮用。

（摘自《路边的本草记》 中国医药科技出版社出版 薛滨 编著）