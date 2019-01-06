喉咙干？这三个饮食小方帮你润喉

最近感冒的人着实不少，很多人感冒第一阶段就是咽干咽痛，连咽唾沫都感觉疼，难受极了，我给大家推荐几个利咽的饮食小方。

罗汉果茶；现在，罗汉果挺常见的，在超市和药店基本都可以买到。清肺利咽，化痰止咳，善清肺热，化痰饮，可以利咽止痛，如果是咽干咽痛，单用泡水即可。

桔梗甘草汤；出自伤寒论的经典方剂，原名甘桔饮。桔梗：利咽祛痰，用于咽喉肿痛，甚至声音嘶哑时使用。甘草：祛痰止咳，清热解毒，止咳兼顾祛痰，对于咽喉肿痛有缓解作用。同样，也是用这两种简单的食药材泡水即可。

百合燕麦粥；《神农本草经》中记载百合味甘微苦，性平，具有润肺止咳，清心安神的作用。中医认为百合补益而兼清润，补不助火，清不伤正，是非常适合内有虚火的衰弱人群食用的。而现代营养研究认为百合含有碳水化合物、蛋白质等营养物质，通常会把百合列为主食或蔬菜的行列。燕麦是常见食材，具有养胃的功效，同时可以增加膳食纤维和矿物质的摄入，有利于人体健康。

如果要选日常厨房里的食材，梨也可以，熬梨粥喝，也有利于缓解咽部不适。

通常来说，利用罗汉果茶和桔梗甘草汤来缓解咽干咽痛效果是最好的，而百合燕麦粥和梨粥虽然也有此作用，但效果略弱。

当然，还是鼓励大家尝试，毕竟用最日常的食材最容易做到。