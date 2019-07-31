专家：乙肝防治需要健康心态和长期稳定治疗

7月28日，是第9个世界肝炎日。作为“扶贫攻坚 健康同行——肝炎健康促进与防治项目”（以下简称“项目”）的重要组成部分，今年的“7.28世界肝炎日”主题活动以“积极预防，主动检测，规范治疗，全面遏制肝炎危害”为主题，启动仪式涵盖了肝炎防治技术培训、疾病科普和义诊咨询等活动。

中国健康促进基金会理事长王文中称，项目计划用三年的时间，通过权威专家深入西部基层开展健康促进与技术支持，提高西部地区的肝炎防治技术水平和公众健康意识。

作为项目主委、首都医科大学附属北京友谊医院肝病中心主任贾继东在“7.28世界肝炎日”主题活动上表示，在最近的20年时间里，我国的乙肝治疗取得了长足的进步，在不久的将来，我们完全有可能临床治愈乙肝。

不过，立足于当下，贾继东认为，减少不规范治疗，提高患者对于乙肝疾病的正确认识，是乙肝防治的最重要任务。

乙肝治愈或在不远的将来

目前，我国有慢性乙肝患者约2800万人，乙肝的防治任务依然艰巨。

根据世界卫生组织（WHO）此前提出的目标，到2030年，要在世界范围内全面消灭病毒性肝炎，新发慢性乙肝和丙肝减少90%，乙肝和丙肝死亡率降至65%，慢性乙肝和丙肝治疗覆盖80%的患者。

作为肝病领域的权威专家，贾继东认为，我国的乙肝治疗在最近的20多年当中取得了巨大的进展。“首先是上世纪90年初开始应用干扰素治疗乙肝，后来又出现了长效干扰素。”贾继东说，上世纪末第一个口服的抗乙肝病毒药物问世，到目前已经有疗效和安全性很好的抗乙肝病毒药物。现在，我们可以像通过控制血压、血糖来防治心脑血管等并发症一样，可以通过抑制乙肝病毒复制，减少肝硬化和肝癌的发生、提高患者生存和生活质量。

贾继东表示，目前治疗乙肝的药物主要有两大类。一种是干扰素类，包括普通干扰素和长效干扰素，另一种就是口服抗病毒药物。世界卫生组织指南，包括我们国家的指南都明确推荐，应该采用高效低耐药的恩替卡韦、替诺福韦酯或丙酚替诺福韦酯，因为其效果好，耐药率低，治疗管理比较简单。

“越是在经济不发达且医疗条件差的地区，越是要用这些好药。”贾继东认为，过去的那些药耐药率高，需要频繁监测而且需要医生很有经验。现在由高效低耐药的一线药物降价了，因此，我们就没有任何理由再用过去那些药物了。

尽管现在对于乙肝还没有像丙肝一样短期内可以彻底治愈的药物。但是国内外的专家都预测在五到十年内，我们很有可能也可以研发出能够彻底治疗乙肝的药物。在不久的将来，也完全有可能临床治愈乙肝。

王文中表示，现在有些基层地区肝炎控制得不好，一方面，是由于基层医务人员对肝炎防治指南掌握得不够，还用以前的知识、技术和方法来治疗，达不到理想效果。另一方面则是由于公众的认知度低、依从性差，所以治疗不规范。

王文中说，世界卫生组织提出要在2030年要消灭肝炎，虽然我们是肝炎大国，通过政府、社会组织、医疗卫生技术人员以及相关机构的共同努力，是可以较好地完成这个目标的。

乙肝防治很多问题亟待解决

尽管从长远来看，临床治愈乙肝已经不是一个遥不可及的目标，但立足于当下，我们在乙肝防治方面，还有很多问题亟待解决。

“对于乙肝来说，主要的问题是发达地区和欠发达地区的新生儿乙肝疫苗接种率还有一定差异。”贾继东说，在部分西部及少数民族地区，由于地域及传统文化等多种原因，导致乙肝疫苗接种率较低。

尽管通过多年的努力，特别是新生儿乙肝疫苗普种，现在我国乙肝病患的增量已经很小了，但是存量仍然很大。这主要是历史的原因留下来的，因为我们过去的感染率高且人口基数大，再加上慢性乙型肝炎很难彻底治愈，所以我们面临的乙肝治疗任务还很重。

还有一个因素是通过不安全注射等途径感染乙肝，没有做到一人一针一管，在进行有皮肤粘膜创伤的治疗或操作时没有做到严格的消毒。

除了发达地区和欠发达地区之间医疗卫生水平的差距问题外，我国乙肝防治中的最重要问题就是不规范治疗的问题。

贾继东用非常形象的来解释这一相对抽象的概念，一种是吃了很多药，但是就没有吃最关键的抗病毒药，形象地说就是吃了一堆凉盘，主菜一个没有；第二问题是主菜选的不对，其或频繁换菜，这也是不规范治疗。

“还有一种是检查的不规范，或者检查间隔太长甚至根本不检查，无法及时了解疗效和疾病进展，或检查过分频繁，无谓地且浪费资源。”贾继东说，治疗可以减少肝硬化、肝癌的发生，但不能完全杜绝其发生。

在乙肝防治中，病人的依从性、配合度也是非常重要的环节。贾继东表示，有些患者认为乙肝不能治，完全的没有信心，因而不去就诊和治疗；而另一部分患者则过分追求立即治愈，一旦短期不能治愈就丧失信心。另外一个问题是不规范治疗，把一个本来通过每天吃一片药、定期检查就可以控制的疾病，搞得过份复杂化了，就像本来是1+1的算术题，结果搞成了高深微积分了。

提高患者对疾病的认识最为关键

在乙肝防治已经取得长足进步，并有望在不久的将来获得突破性进展的情况下，提高患者对于疾病的正确认识，从而提高病人的依从性和配合度就成了当下的关键问题。

为了提高患者对于疾病的认识，项目组织肝病防治权威专家深入新疆、西藏、云南、贵州、广西、陕西等地，开展了15场次的下基层活动，为2000余名基层患者和群众提供义诊咨询服务，有近千名基层医生接受了乙肝防治的临床技术指导。

通过在北京、上海、广州、成都开设的肝炎防治骨干培训基地，100余名来自西部地区基层技术骨干接受了3个月的免费进修学习，稳步改善西部基层肝炎防治现状。

贾继东认为，患者只需要找一个正确的治疗方案，坚持治疗、定期随访，建立良好的生活习惯，如果可以做到这些，慢性乙肝基本不大会影响到健康和寿命。

“乙肝是可以预防的，也是可以治疗的。”贾继东说，尽管多数的人目前还难以彻底治愈，但我们首先要树立一个信心，即通过规范长期的治疗，是可以延缓甚至阻断疾病的进展。

对于患者来说，还需要一个良好积极心态，相信科学，去正规的医院治病，不要相信虚假的宣传。同时要改变生活方式，杜绝饮酒，减少不必要的药物应用，并保持合适的体重避免肥胖。如果肝炎的患者继续大量饮酒、继续吃大量不必要的药物、体重超标甚至明显肥胖，那么即使是乙肝病毒得到了控制，但仍然有可能会导致疾病继续进展。

贾继东反复强调说，包括国家出台乙肝防治规划在内的一系列工作都在开展，千里之行，始于足下，达成目标不可能一蹴而就，而是一个长期的过程。