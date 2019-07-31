不论“先来后到”，保障急诊“急”起来

今年5月1日起，20家提供急诊服务的北京市属医院统一实施急诊分级。看急诊不讲“先来后到”，急危重症患者优先，这一打破人们惯性思维的改革举措引起了社会各界的广泛关注。记者7月24日从北京市医院管理中心获悉，北京市属医院“急诊分级”两个多月运行平稳有序。

“急诊分级”工作有效落地

近年来，我国急诊医学进入快速发展时期，三级医院急诊量逐年增长。据统计，北京市属医院年急诊量2012年—2013年约200万人次，2014年—2015年约210万人次，2016年—2018年约235万人次。

“在对日益增长的急诊结构分析中，我们发现，急诊科非急症病人的占比较高，普遍达到30%~50%左右。”北京市医院管理中心党委书记、主任潘苏彦指出，大医院急诊科人满为患，“急诊不急”的问题十分突出。以往看急诊不分病情，按“先来后到”的诊疗次序，有可能耽误急危重症患者的诊断和治疗。针对这一问题，北京市医院管理中心开始推动市属医院探索“急诊预检分级”，简称“急诊分级”。尤其是今年6月份开展“不忘初心、牢记使命”主题教育以来，北京市医院管理中心聚焦改善医疗服务，进一步加大“急诊分级”工作推进力度。

据了解，“急诊预检分诊”是国际上通行的做法。对于急诊患者，按患者病情严重程度来衡量，实行“分级而定”的科学甄别和合理区分，并最终达到有效分流的目的。此举既对接了抢救病情危急者的实际要求，又提高了医疗资源的使用效率，实现了最基本的公平。我国对“急诊分级”也早有探索实践。原国家卫生部《急诊科建设与管理指南（试行）》（卫医政发〔2009〕50号）、原国家卫生计生委《需要紧急救治的急危重伤病标准及诊疗规范》（国卫办医发〔2013〕32号）、国家卫生行业标准《医院急诊科规范化流程》（WS/T390—2012），明确提出“急诊应当制定并严格执行分诊程序及分诊原则，按病人的疾病危险程度进行分诊，对可能危及生命安全的患者应当立即实施抢救”。根据上述文件要求，北京市医院管理中心组织有关专家，制定了《市属医院急诊预检分诊分级标准（试行）》。中心领导班子成员多次督导推进市属医院急诊规范化建设，切实做到“四个分级”“三重保障”。潘苏彦介绍说，“四个分级”是将患者分为“濒危、危重、急症和非急症”1-4级分级管理，遵循从重到轻、从病情迅速变化到相对稳定的原则，合理安排患者就诊顺序，优先处理较重病人。“三重保障”则是要求市属医院，要安排经验丰富的专业分诊医务人员、要依据专业仪器采集生命体征、要有专业人员监测候诊区患者病情，通过这三重保障有效实现科学分级、最大程度保证每位患者生命安全。

急诊资源得到科学利用

据潘苏彦介绍，20家提供急诊服务的北京市属医院，在实施急诊分级工作这两个半月中，进展顺利、秩序平稳。

据统计，这20家医院共接诊急诊患者46.13万人次，其中1级患者0.45万人次，占0.98%；2级患者2.14万人次，占4.64%；3级患者21.53万人次，占46.67%；4级患者22.01万人次，占47.71%。其中，19家市属医院已建立和使用急诊预检分诊信息系统，对患者病情进行充分评估和分级；1家医院鉴于急诊患者数量偏少，人工分诊已完全能够满足工作需要。20家医院通过就诊单和（或）排队候诊叫号系统，区分不同等级、颜色，明确患者的就诊级别。

北京朝阳医院党委书记、理事长张金保表示，急诊预检分诊分级就诊的实施，提高了医院科室管理质量，实现医疗资源的合理分配，提高了科室运行效率，医院接纳急危重症患者的能力进一步提高。目前在北京朝阳医院急诊抢救室和抢救留观区的危重症患者，占比已经达到90%以上，调整了病人结构，改善了医疗服务，提升了患者的就医感受。

北京天坛医院副院长周建新也表示，实施急诊分级以来，北京天坛医院急诊发生了一些明显变化：一是急诊预检分诊在流程上，为一二级患者生命通道的通畅提供了保障，通过重新规划患者等候、就诊区域，优化了危重症患者救治流程。周建新说，该院承担的高危孕产妇、脑卒中、心肌梗死等急危重症患者急诊绿色通道流程得到进一步完善，提高了急危重症患者的救治效果。二是急诊分级的理念正在被广大患者所接受和理解，患者以往“按排队先后就诊”的观念逐渐改变，大量患者挤在诊室的现象越来越少，急诊秩序有了明显改善。

呼吁医患共促抢救生命通道畅通

据介绍，北京市医院管理中心还对市属医院进行了问卷调查。6月15日至28日，共回收有效问卷28493份，84.52%的患者赞同急诊就诊按患者病情的严重程度进行分级，绝大多数患者都能够理解和接受急诊分级的理念和规则。

潘苏彦强调，北京市医院管理中心已把“急诊分级”工作纳入改善医疗服务专项考核，下一步，将进一步加强明察暗访，保证各项制度措施落实到位；定期梳理总结急诊分级工作实施情况，及时发现工作中存在的薄弱环节，不断优化改进；持续开展急诊分级就诊宣传工作，进一步提高社会知晓和认可度，提高医患的相互配合和信任。

此外，潘苏彦呼吁医患共促抢救生命通道畅通，因为“急诊分级”对所有人来说都是公平的。“遵守急诊分级候诊秩序，让出生命抢救通道，每个人都会成为急诊分级的受益者。”潘苏彦说，今天我们为别人让道，明天别人也会为我们让道。