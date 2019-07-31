上海网约护士可提供42项服务

上海市日前出台《上海市“互联网+护理服务”试点工作实施方案》，明确“网约护士”可提供11大类42项护理服务。根据《实施方案》，上海将用1年时间在长宁、普陀、静安、浦东等地的部分医疗机构试点开展“互联网+护理服务”，探索建立适合上海实际的“互联网+护理服务”管理制度、服务模式、服务规范以及运行机制等。

“互联网+护理服务”是指医疗机构利用在本机构注册（或备案）的护士，依托互联网等信息技术，以“线上申请、线下服务”的模式为主，为罹患疾病、行动不便的特殊人群提供护理服务。

《实施方案》明确，只有实体医疗机构方可开展“互联网+护理服务”。具备服务资质的医疗机构派出的护士应具备护师以上技术职称、至少5年以上临床护理工作经验，部分项目（如腹透管维护等）必须要求护士具备相应资质。护士的资质能够在国家护士电子注册系统中进行查询。有违反相关法律法规、不良执业行为记录的护士不得提供“互联网+护理服务”。

据了解，上海实施的“互联网+护理服务”，服务对象重点为高龄或失能老年人、康复期患者和终末期患者等行动不便的人群或者母婴人群，提供服务清单主要包括皮肤护理、导管维护、各类注射、标本采集、氧疗护理、基础护理、健康指导、中医护理、母婴护理、康复护理、安宁疗护等11大类42项服务项目。服务收费将执行上海市医保局、卫生健康委制定的收费规定，公立医疗机构实行政府定价管理、非公立医疗机构实行市场调节价管理。

根据《实施方案》，相关机构将采取有效措施积极防范和应对可能存在的风险，建立医疗纠纷和风险防范机制，制订应急处置预案，保障护患双方的合法权益。