脊柱问题成“成长杀手”，孩子的“脊梁”如何守护？

孩子的肩膀高低不同，或者是平时自由散漫没有“坐相”？当心，孩子的脊柱可能出现了问题!

“我们调研发现，高达8%的孩子都发现了脊柱健康问题，也就是说一百名孩子中就有8位存在脊柱问题。”北京解放军总医院第八医学中心骨内科专家王天天医生在进行科普讲座时谈到，脊柱问题好发于青少年儿童，已成为继近视眼、心理健康之后的青少年儿童第三大“成长杀手”。

是什么压弯了孩子的“脊梁” ？

“在门诊，经常会遇到一些家长带着孩子来就诊，主诉最近孩子腰背部、颈背部疼痛，或孩子的两个肩膀不一般高，让他们忧心不已。”王天天医生指出，“这些情况的出现也就意味着孩子的脊柱不健康了。正常人的脊柱从后面看应是一条直线，并且脊柱两侧对称，如果双肩不等高或者后背左右不平，脊柱处于一个C型或S型的状态，就很有可能是脊柱侧弯了，也就是说孩子的脊柱出现了问题。”

根据王天天医生现场发布的美国迪巧青少年儿童脊柱筛查调研数据显示，3-14岁的儿童中久坐易疲劳的占到14.15%，站姿不规范占到3.41%，书写姿势不规范占到22.93%，坐姿不规范占到13.66%。

对此，王天天医生也进一步解释道，这些不良习惯都可能会影响孩子的脊柱发育，而造成这些现象的主要原因有三点：一是孩子的课业负担加重，各种课外补习班增多，孩子需要长期坐着课桌前，而缺乏体育锻炼，调研显示33%的青少年儿童没有充足锻炼时间;二是书包过重，调研显示19%的青少年儿童背的书包超过3公斤;三是学生看书和写字姿势不正确，还有些孩子喜欢较长时间玩电脑等。“现在的孩子常常趴着写作业、看书，还有些孩子喜欢把身体弯向一侧，这对我们的脊柱非常不好，长此以往会导致脊柱的驼背、侧弯，甚至会引起骨骼发育的问题。”

王天天医生指出，导致青少年儿童脊柱出现问题的一个重要原因是绝大多数中国家长没有预防意识!

由于脊柱问题的发病过程不疼不痒，家长很容易忽视，往往以为是发育过程中的正常现象，或单纯地以为是孩子姿势不正确造成的，随着年龄的增长会自行矫正，从而错过了最佳的纠正时期。

那么，孩子的脊柱问题真的会随着长大逐渐好转吗？王天天医生对此表示，这种观点是错误的，有些脊柱问题是由于脊柱疾病导致的，所以要早发现，早治疗，还有一些脊柱问题是由于不良姿势所致，这些也需要早期纠正，如果时间长了，脊柱已经定型后，治疗就更加困难了，所以说脊柱出现问题后，不会随时间逐渐好转，只会逐渐加重。

脊柱健康问题成青少年儿童“成长杀手”

脊柱是人体架构的主要组成部分，被誉为人提的“第二生命线”，是人体的“支柱与栋梁”。在王天天医生看来，脊柱就像一颗大树，大树上长着不同的果实，如果大树的主干不好，也会影响果实的发育情况。

“脊柱出现问题，畸形发育会出现高低肩、驼背、脊柱偏向一侧的不美观姿态，严重影响孩子的形体美。孩子的身体和心理都处于一个成长阶段，形体不美观会给孩子带来心理负担，出现自卑、孤僻、不合群的现象。”王天天医生强调，脊柱畸形发育给孩子带来的“伤害”远不止这些。

从近期的影响上来说，脊柱健康问题会影响青少年儿童身高发育，导致身高比同龄人低。而由于脊柱问题引起脊柱不平衡，容易引起久坐易疲劳，腰背部疼痛，导致孩子学习精力不集中，从而可能会影响成绩。

从长远的影响上来说，如果孩子的脊柱畸形没有得到及时的治疗，随着年龄的增长，孩子的身体会越来越差。比一般人更容易腰酸背痛，肌肉的承受力也会变差，导致劳动能力下降。少数人不能工作，严重时会导致下肢瘫痪，完全丧失行动能力。

另外，王天天医生指出，脊柱结构的异常可能会引起神经根的受压。“脊柱问题可能会影响脊神经和血管的正常分布和生长，甚至压迫脊神经和相邻血管，导致神经传到和血液供应受阻，从而导致脑部供血不足。”

很多人认为骨骼的问题不会累及五脏六腑，其实不然。王天天医生指出，脊柱就像一颗大树的主干，如果主干不正的话，会影响其他脏器的位置，严重的可引起心肺的压迫，影响心肺功能。如果长时间不纠正治疗，心肺功能长时间受损，甚至会影响孩子的寿命，危及孩子的生命。

如何守护孩子的“脊梁”？

王天天医生强调，防治青少年儿童脊柱畸形，出现问题，提前预防是关键。

在孩子的脊柱发育平稳时，一定要注意培养他们在生活中养成优良的生活习惯，好的习惯不仅能有效促进脊柱健康发育，帮助孩子培养优良的体态，还可以减少脊柱压力。

同时，可以适当给孩子加强运动，如果这个时候已经出现了轻微的脊柱侧弯，一定要坚持体育运动进行脊柱再平衡，预防脊柱问题加重。以下这套训练方法一整套做下来需要15分钟，建议每天做2组。在做运动的过程中，家长要不断的鼓励孩子，陪伴孩子一起努力。

在青少年儿童骨骼发育的高峰期，需要注意骨骼健康营养的补充，在这个阶段的孩子要多吃含有丰富钙质的食品，蛋白质，以及多种维生素。

首先要合理搭配饮食。每天摄入谷薯类食物 250~400克，其中全谷物和杂豆类50-150克，薯类50-100克;不同的食物换着吃，每天的膳食应包括谷薯类、蔬菜水果类、畜禽鱼蛋奶类、大豆坚果类等食物;优先选择鱼和禽，禽类(鸡肉、鸭肉)脂肪含量低，海鱼还富含不饱和脂肪酸。

另外要确保钙的摄入量。青少年儿童每天要摄入800-1200毫克钙，才能保证骨骼的正常代谢，获得理想的骨钙峰值。应该常吃牛奶、蛋类、禽肉、鱼类、大豆及豆制品等含优质蛋白质的钙的食物。每天食用40克大豆蛋白，80克优质蛋白质，1000毫克左右钙，可以显著增加骨密度，预防脊椎病。

王天天医生强调，健康的脊柱离不开钙，就像我们盖一个房子，没有砖是万万不行，钙对于骨骼来时，就像砖对于房子一样。在青少年儿童时期，如果不能摄取足够的钙，就会出现驼背、漏斗胸、鸡胸等佝偻病等表现。

而当孩子正处于快速发育的时候，单单只靠我们的日常膳食是不够的。4-10岁的孩子每天大约需要800mg的元素钙，11-14岁的孩子每天大约需要1000mg的元素钙。而最新的《中国居民膳食营养与健康状况》调查表明，我国城乡居民每日元素钙的摄入量仅为388.8mg，其中城市居民每日摄入量为438.6mg，农村居民仅为396.6mg，远远低于我们每天的需求量。所以，如果日常膳食不能做到高钙，则需要选择适合儿童的口味好的钙补充剂。

那么，如何选择钙补充剂呢？王天天医生表示，碳酸钙是所有钙剂中吸收最高，利用率最好的，在没有特殊情况下，碳酸钙可以作为首选。