关爱脊柱健康，让孩子“挺起脊梁”

青少年是祖国的未来和希望，但近些年细心的家长发现，不少中学生出现了脊柱侧弯的问题，且成为危害青少年身体健康的三大杀手之一。河南省医学会骨科学分会主任委员高延征教授为你讲述有关脊柱的健康问题。

青春期更易出现脊柱侧弯，女孩居多

临床观察发现，脊柱侧弯通常发生在12~15岁的青少年中，因为这一阶段脊柱生长得较快，原本轻微的脊柱侧弯在此期加重也较快。值得注意的是，大部分孩子被发现患脊柱侧弯时，已有数年病史。据保守估计，我省有30万~50万名青少年可能存在脊柱问题。

脊柱侧弯可以引起心理问题，比如产生自闭、不愿意跟其他孩子接触、不愿意参加社交活动等。当脊柱发生弯曲以后，人体脊柱会缩短，有时我们看到患者肋骨和骨盆贴在一起，此时腹部的脏器比如心肺已经开始受压，因此脊柱侧弯的危害不容小觑。

难道是书包压弯了孩子的脊柱？

书包可能是加重脊柱侧弯的因素之一，但不是直接原因。专家称，目前最多见的是特发性脊柱侧弯，与不良姿势、书包过重、缺乏运动、肌肉力量薄弱等均有一定关系。而特发性脊柱侧弯的具体病因仍在研究探讨中。

还有一种脊柱侧弯，是先天性的。患者在出生前，已经形成半椎体的畸形，并随着年龄的增大而增大，以至于脊柱越来越弯曲；此外，小儿麻痹症或其他疾病导致的肌肉无力、肌肉不对称，也会导致神经肌肉性侧弯。

记住几点，早点发现孩子的脊柱问题

正常的脊柱是由颈椎、胸椎、腰椎和骶尾椎四个解剖部位组成。当正常的生理曲线发生了改变，脊柱两侧发生了不对称，也可能呈S形改变，或者一侧高一侧低，就会导致脊柱弯曲。

脊柱侧弯有几个特点，多加观察，及早发现孩子是否有如下表现：两侧肩膀不等高；一侧肩胛骨比另一侧突出；两侧髋部不等高；双侧乳房发育不对称；双腿不等长；双手自然下垂时，胸部至两手间的距离不一致；躯干和胸廓向一侧偏移；身体向前屈曲时，背部或腰部不对称，一侧明显高于另一侧。

家长如果怀疑孩子出现脊柱侧弯，应找专科医生诊断。“如果是先天性脊柱侧弯，需要早期手术；对于特发性脊柱侧弯，应早期进行控制、干预。”

此外，青少年平时做健康操、保持正确坐姿，增加体育锻炼（游泳、三点支撑、五点支撑、小燕飞等），都能增加肌肉平衡力量，起到保护脊柱的作用。