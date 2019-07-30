眼科专家：警惕先天性青光眼危害幼儿眼健康

有不少人觉得青光眼是种老年病，上了年纪的人才会患上这种疾病，其实这是一种认识误区。眼科专家提醒，一些幼儿也可能患上青光眼，面对这种疾病千万不要拖延，需及早诊断，及时治疗。

最近，重庆爱尔眼科总院接诊了一名8个月大的幼儿，这名小患者一直有畏光流泪的症状，经专业检查，发现其所患眼病是先天性青光眼。

“先天性青光眼是由于胚胎发育障碍，胎儿眼睛里的房水外排通道发育不正常，导致眼压升高，眼球增大的一种致盲性疾病，常被称作‘水眼’或‘牛眼’。”重庆爱尔眼科总院青光眼科主任王薇介绍，由于幼儿无法用语言准确表达自己的疾病感受，很多家长往往难以及时发现孩子患上了青光眼。

但是先天性青光眼还是有“症”可循的，根据临床表现，可以做到早发现、早治疗。例如，随着患儿眼压升高，角膜颜色会出现异常，可能会偏向灰白色。同时除了黑眼仁大、颜色异常外，青光眼患儿还会出现畏光、流泪的症状。

王薇介绍，青光眼是进展性眼病，患者应定期检查，建立档案，以方便对病情进展数据进行对比。对先天性青光眼推荐实施手术治疗，以改善眼内房水引流问题，降低眼压，术后青光眼患儿还需定期复查。