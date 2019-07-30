热词：滚动 招聘　健康中国人　改善医疗服务　健康中国　肿瘤百问　食品　酒业　茶业　人民优选　健康315
人民网>>人民健康网

眼科专家：警惕先天性青光眼危害幼儿眼健康

李松

2019年07月30日15:38 来源：新华网

有不少人觉得青光眼是种老年病，上了年纪的人才会患上这种疾病，其实这是一种认识误区。眼科专家提醒，一些幼儿也可能患上青光眼，面对这种疾病千万不要拖延，需及早诊断，及时治疗。

最近，重庆爱尔眼科总院接诊了一名8个月大的幼儿，这名小患者一直有畏光流泪的症状，经专业检查，发现其所患眼病是先天性青光眼。

“先天性青光眼是由于胚胎发育障碍，胎儿眼睛里的房水外排通道发育不正常，导致眼压升高，眼球增大的一种致盲性疾病，常被称作‘水眼’或‘牛眼’。”重庆爱尔眼科总院青光眼科主任王薇介绍，由于幼儿无法用语言准确表达自己的疾病感受，很多家长往往难以及时发现孩子患上了青光眼。

但是先天性青光眼还是有“症”可循的，根据临床表现，可以做到早发现、早治疗。例如，随着患儿眼压升高，角膜颜色会出现异常，可能会偏向灰白色。同时除了黑眼仁大、颜色异常外，青光眼患儿还会出现畏光、流泪的症状。

王薇介绍，青光眼是进展性眼病，患者应定期检查，建立档案，以方便对病情进展数据进行对比。对先天性青光眼推荐实施手术治疗，以改善眼内房水引流问题，降低眼压，术后青光眼患儿还需定期复查。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


推荐阅读

想长寿腿不老 多读书揉耳朵、3动作做一做   一项研究发现，爱读书的人比不爱读书的人具有明显的“生存优势”。研究人员指出，在长达数百页的阅读过程中，读者一直追随作者的思路、人物或情节，这种“深度阅读”所付出的智力努力让大脑一直保持活跃。此外，书籍还能增强“同情心、社会认知和情商”，这与延长寿命也有关系。 【详细】

“冬病夏治”方法多 “三伏”时机别错过   夏季是养生的好时节。近年来，人们“未病先防”的养生意识逐渐提高，中医养生注重“春夏养阳，秋冬养阴”，而夏天，尤其是农历的三伏天，是一年当中阳气最旺盛的时候，此时是调养人体阳气的最佳时机。【详细】


相关新闻

精彩图集

健康管理中心

健康直通车

热门点击排行榜

迈向健康中国2030迈向健康中国2030
第九届全球健康促进大会第九届全球健康促进大会

联系我们

人民健康网微信

微信号：rmwjkpd

公众号：人民网健康

人民健康网微博

微博昵称：

人民网健康卫生频道

电话：010-65363613/14

邮箱：health@people.cn