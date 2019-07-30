同是青光眼，脾气各不同

受访专家：中国中医科学院眼科医院糖尿病眼病科教授 接传红

近日，50岁的王先生在晚间散步时忽感不适，有点恶心、头疼，他以为是自己吹空调吹得有些感冒，也没往心里去，结果第二天早上起床发现右眼什么都看不清了，连忙来到医院。医生说这是青光眼，再晚点都可能失明。

中国中医科学院眼科医院糖尿病眼病科教授接传红介绍，青光眼患者急性发作时瞳孔散大，瞳孔区内有青绿色反光，故称青光眼。它是最常见的致盲性疾病之一，以眼压升高、视神经萎缩和视野缺损为特征。细分起来，青光眼可以分成很多种类，不同种类的青光眼有着不同的“脾气”。

1.原发性开角型青光眼——“蔫坏”。这种类型的青光眼进展较为缓慢，但却“偷偷摸摸”地夺走你的视力，当你发现时，基本已经“无力回天”，因此主要通过定期体检以期尽早发现。由于不同青光眼眼药水有不同的禁忌，患者要严格按照医生开的处方药坚持长期使用。

2.急性闭角型青光眼——“急脾气”。这种类型的青光眼会在某个瞬间使眼压陡然升高，导致眼睛发红发胀、感受强烈。如24小时内没及时就诊，且耽搁到48小时以上，就可能有失明风险。早期白内障导致的房角变窄、在暗处待的时间较长、情绪紧张或激动、使用扩张血管及治疗失眠的药物，都会刺激急性诱发。该病通常出现在晚上，表现为眼睛胀痛、头疼、恶心、呕吐，患者往往当成消化系统疾病去检查，忽略了眼睛。治疗方式：需急诊降眼内压，解除对视神经、眼底的压迫，对眼睛的损伤会比较小。降眼压后，医生仍会跟进病情，如白内障晶体膨胀造成房角窄的患者，还需将白内障病灶移除；对于房角窄且无粘连患者，建议激光手术疏通房角以防急性发作。

3.慢性闭角型青光眼——“爱撒谎”。与原发性开角型青光眼十分类似，很多人在视野缩小、视力下降后才到眼科检查，还有些患者在体检或检查其他眼科疾病时才发现该病。但是这种青光眼患者也会在看向灯光时，眼前出现红绿光圈，即虹视，这就是该类青光眼给患者施的障眼法，患者切莫上当。治疗方式：眼药水及激光手术。医院通常优先建议使用处方药眼药水，如噻吗洛尔，但哮喘及心率缓慢的患者不能使用。

整体来说，青光眼患者治疗原则为降眼压，医生会根据降压情况选择1~3种眼药水结合使用。若3种眼药水仍不能将眼压降下来，才会考虑手术。临床上还有口服和输液降眼压药，但不建议长期使用。

急性闭角型青光眼患病多数与情绪激动、过度兴奋有关，其发病明显；而对于“慢性子”的两种青光眼，也有部分是由于情绪低落、焦虑、生闷气等，由于症状不明显，因此建议40岁以上人群都要查眼底，因为即使有些类型的青光眼没有症状，也会损伤眼底的视神经、视盘。因此查眼底如发现视盘凹陷、杯盘比数值超过0.6，需进一步进行检查眼压和视野、光学相干层析扫描等检查。此外，老年人还要检查房角，房角窄的患者则建议检查眼压或做激光手术来预防急性发作。（记者 李 爽）