招人喜欢的女性 有八个特征

女性在刚刚步入一段关系时，时常想的问题是：他到底是不是真爱我？其实，对于爱情，一味向外求得对方的爱，不如让自己成为一个更有魅力的人。从自身开始经营，幸福会更早来敲门。美国婚恋专家德福·艾略特列举了魅力女性的几大特质，供广大读者参考。

1.欣赏男人的阳刚。男人都喜欢在女人面前表现他的阳刚，不想被人说成“娘娘腔”，即使有泪也不轻弹。所以，他也希望女人将他视为一位英雄。只要你能欣赏他，你会发现他的骨子里确实就是一位英雄。

2.喜欢当时的他。遇见一位男士时，如果你能喜欢他当时的样子，再开始下一步交往。如果你老想帮他提升自身形象，他又拒绝接受，他可能不属于你。

3.感谢他对你的付出。男人都希望为他的女人做两件事：保护你、帮助你。如果他不惧危险保护你，帮你生活得更好，说明他可能不需要你为他同样付出，但需要你的一点点感激。不要觉得他不是外人，就认为他的付出都是理所应当。懂得感恩，他会爱你更深。

4.给予关怀和体贴。两个人相爱，应该相濡以沫，给予对方关爱和照顾。男人坚强勇敢，但也有着急上火的时候，有时显得大大咧咧，女性的温柔、细腻正好弥补男人的粗犷。

5.展露灿烂笑容。男人很多时候心理简单，他发现问题，解决问题，就会信心满满。如果你总是千金难买一笑，他就会情绪沮丧，甚至和你拉开距离。相反，最让一个男人有成就感的就是你对他绽放出灿烂笑容。

6.值得信赖。每个成功的男人背后都有一个成功的女人。如果生活是一场比赛，女人就是男人的队友，齐心协力才能获得胜利。说话做事言而有信，对家庭尽到女主人的责任，他会以你为荣。

7.有独立精神。爱情是相互依存的，女人也应尽量提高独立能力。这样，你的依赖不仅不是他的负担，还会成为你们爱情的黏合剂。

8.心灵伴侣。学会和男人促膝谈心，这样你不但会在他脑子里，也会在他心里。你拥有美好的品质，相信你看上的他，也一定具有魅力。▲