泰德制药启动“关怀生命·关爱健康”主题系列培训活动

北京泰德制药股份有限公司于近期在合肥和杭州开展了三场“关怀生命·关爱健康”主题系列培训活动。

当患者的生命危在旦夕，而专业急救人员还未到达之前，身边人往往会因为缺乏专业的急救知识而束手无策，以致错过最佳的抢救时间。因此，掌握基本急救常识和技巧，能够及时有效地开展现场救护，提高急救意识已经刻不容缓。

此次“关怀生命·关爱健康”主题系列培训活动，旨在通过科学、直观地讲授方式，为广大药师和医药店长提升急救知识技能与急救意识，这也正是泰德制药践行企业社会责任，通过急救知识普及传递生命之爱的一种方式。

培训会上，不仅有实用性极强的干货内容，培训形式也更活泼多样，培训现场设计了急救模拟、实物教学、互助演练等多项互动环节，学员们通过现场演练，进一步加深了记忆，并有助于切实将理论转化为实操。

杭州关爱培训现场

这类务实而生动的培训，收到了在场学员的一致好评。通过培训，药店相关人员快速掌握了关于心脏病、脑卒中、低血糖、鼻出血、眼外伤、扭伤等一系列内外科急症的急救技能。对于医药行业工作者来说，这些技能的掌握十分重要。不少学员表示，泰德制药的急救培训让他们受益匪浅。

正所谓“万众聚泰，德行关爱”，在践行健康中国国家战略的道路上，泰德制药深感责任重大。通过这一善举，将实用有效的急救知识送进千万家庭，这是泰德制药举办此次活动的意义，也是对生命关怀的承诺。

接下来，泰德制药将会在全国推出此系列培训活动，陆续走进上海、福州、长沙、南京等城市，继续向药师和医药店长普及更多急救知识，希望能够将泰德制药的这一份“关爱”通过此种形式延续下去，为中国百姓的健康保驾护航。

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