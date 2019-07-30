新里程医院集团与中国科学院大学打通医教研体系

7月29日，北京雁栖湖畔，中国科学院大学（以下简称“国科大”）、中国科学院控股有限公司（以下简称“国科控股”）与新里程医院集团（以下简称“新里程”）签订了三方战略合作协议，中国科学院前沿科学与教育局局长、国科大副校长徐涛院士，国科控股总经理索继栓和新里程医院集团首席执行官林杨林分别代表三方签约，国科大党委书记、校长李树深院士，国科大党委常务副书记、副校长、国科大教育基金会理事长董军社，国科控股董事长吴乐斌见签。此举正式宣布新里程在产权上纳入国科体系，成为国科体系大健康产业平台。

同时，新里程与国科大教育基金会签署捐赠协议，新里程出资3亿元设立“新里程医学发展基金”。 新里程医院集团首席执行官林杨林与国科大党委常务副书记、副校长、国科大教育基金会理事长董军社分别代表双方签约。国科大党委书记、校长李树深院士，中科院前沿科学与教育局局长、国科大副校长徐涛院士，国科控股董事长吴乐斌和国科控股总经理索继栓见签。

由新里程捐赠3亿元设立的“新里程医学发展基金”，将主要用于四方面：支持中国科学院大学医疗大健康领域的教学科研、学科发展及人才建设；支持开展相关领域的国际交流与合作;设立奖助学金，奖励和资助相关领域的优秀在读学生; 支持教师队伍建设。

林杨林表示，“此后新里程作为国科体系大健康平台，国科大和国科控股的科技成果可以在新里程的所有平台转化，以此助力国科大完成从基础医学到临床医学的发展，同时帮助新里程旗下医院向研究型医院转变，这对三方都是极具创新的一次尝试。我们选择与国科控股进行产权合作，并向国科大捐赠3亿元，让三方形成紧密合作关系，从顶层设计层面奠定三方合作的框架，可以将产学研合作可能产生的资金成本、时间成本和协同成本降到最低，下一步将在高端设备、医疗机械、医学检验和医疗大数据等方面落地更多科研转化项目。”

国科控股董事长吴乐斌表示，“医疗服务是健康科技价值链的下游和终端，一切科技成果最终体现为具体的医疗产品、医疗服务和医疗技术上，以满足人民群众的健康需求。国科控股战略投资新里程，是以企业为载体，实现创新链、产业链和资本链的‘三链联动’，推动健康领域科技创新的有力措施。这一举措对于国科控股的生命与健康领域的布局具有战略意义，对于中国科学院众多健康领域研究所的科学成果转化有重要意义。”

国科大、国科控股与新里程三方强力合作，顺应国家需求，将成为打造医疗行业产学研合作典范。在未来合作过程中，各方将共同开展大健康领域的科研项目合作，促进国科大和国科控股在大健康领域的先进技术和科研成果的转化与运用。新里程将为国科大和国科控股的科研成果转化提供实践平台与运用基地，为科研成果转化的产业化提供商业解决方案。

科研成果产业化一直是全世界的难题，国科控股一直在通过平台效应和“三链联动”，打造连接知识海洋和资本海洋，适合中国“创新创业生态系统”的“国科运河”。国科控股董事长吴乐斌表示，美国业界提出“科技成果转化死亡之谷”的概念，即绝大部分创新型科研成果会遭遇“研究经费耗尽、社会资本不愿投入”的困境，自此束之于实验室，无法实现产业化为广大人民群众服务。“这次三方合作，就是希望能打通科研成果转化的痛点和难点问题，推动健康产业更好发展。

新里程还将通过捐赠教育基金会的方式，支持国科大在大健康领域的教学科研、学科发展与人才建设，同时支持国科大与哈佛大学、耶鲁大学、斯坦福大学等国际一流大学的学术科研交流与合作。

在国科大和国科控股的支持下，新里程旗下的三甲医院及三级医院将挂牌“中国科学院大学附属医院”、“中国科学院大学教学医院”，医院管理团队、骨干专家可充分享有国科大平台医教研资源，包括职称评定、课题申请、学术基金申请、科研奖项申报、学术进修与培训等。

新里程旗下医院的信息化系统也将与国科大医学院及现有附属医院的信息化系统全部打通，共享国科大体系的信息资源。

此番合作将直接升级新里程旗下医院成为基于医教研的研究型医院。世界一流的医院都是研究型医院，创建研究型医院的关键在于将潜在的科技创新能力转化成现实的核心竞争能力。通过三方长期战略合作，国科大与国科控股将在医疗、教学、科研、技术、资源、品牌等方面为新里程及旗下医院赋能。

新里程医院集团首席执行官林杨林表示，“新里程希望成为社会资本办医的改革者和创新者，甚至是引领者。投资医院的第一个层面是资金赋能，第二个层面是管理赋能。在过去几年新里程在管理上花费巨大精力，对旗下医院进行了系统性提升，但当总床位达到上万张之后，仅有资金和管理是远远不够的。我们还需要带领旗下的医院往研究型医院走，才能实现可持续的发展。但作为企业本身很难具备这种能力，和国科大、国科控股的合作将让新里程迈向第三个层面，即在资金赋能和管理赋能后，给予合作医院医教研赋能。所以这次签约是新里程历史上新的里程。”