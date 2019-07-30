喝茶防癌还是致癌？50万中国人数据告诉你答案

喝茶能防癌吗?最近发表在《欧洲流行病学杂志》上的一项研究表明，喝茶和不喝茶对于癌症的发病率是没有差异的，喝茶对于预防癌症可能起不了什么作用。

北京大学公共卫生学院李立明教授团队对50多万(其中有效受试者为45万多)中国人数据，跟踪10年，通过调查问卷记录受试者平时喝茶量，观察随访期间癌症发生的例数，分析喝茶和多种癌症发病风险之间的关系。

研究发现，喝茶多的人，比起喝茶少的人，患癌的反而更多。同时，喝茶多的人往往抽烟、喝酒也多。具体到肿瘤各类别，肺癌和胃癌风险升高；结直肠癌、肝癌、乳腺癌、宫颈癌的发生风险不管喝茶多少都相似。

为了把抽烟、喝酒的不良生活习惯导致肿瘤高发的混杂因素去除，研究人员把观察范围缩小到不吸烟也不过量喝酒的受试者中。结果显示，喝茶最多的人(每天消耗茶叶>4克)跟每周喝茶少于1次的人相比，除了胃癌风险仍然升高(仅限于喝茶最多的那组人)，其他几种癌症以及总的癌症风险都没有显著差异。

研究者称，胃癌升高可能和茶的温度过高有关，也可能和茶里含的咖啡因刺激胃酸分泌有关。

喝茶能防癌吗?

“近年来，很多关于喝茶与防癌之间的研究，但关于喝茶能不能防癌，喝多少茶能防癌，到目前为止还没有确切的定论。”北京大学人民医院临床营养科营养师王勃诗告诉健康时报记者。该研究中胃癌升高可能和过量饮茶以及茶的温度过高有关。

“很多中国老百姓认为喝茶能够预防癌症，因茶叶当中含有很多的茶多酚，这些物质具有一定的抗氧化作用，可帮助细胞进行DNA修复，在基础实验中能看到其具有一定的防癌功能。”王勃诗称，但这些曾在动物试验中得到证明，具体运用到人类，目前是没有定论的。

喝茶作为我国的传统饮食文化，也是一种健康的饮品，与含糖饮料相比，不加糖的各类清茶相对来说还是更健康的选择。

喝茶方式不当可能致癌。王勃诗建议，喝茶应当注意这几点：

不喝太烫的茶。温度过高可能会灼伤食道粘膜，以免增加食管癌的风险(可能还有胃癌)。对健康有一定的负面影响。

喝茶要适量，少喝浓茶。过多的茶会刺激胃酸分泌，对胃可能造成一定的影响，反而增加身体负担。

不空腹喝茶。尤其对于有慢性胃炎、胃食道反流等基础疾病的人群。

远离烟酒。若喝茶的同时吸烟、喝酒的话，会增加患食管癌的概率。

防癌遵循十大建议

该研究虽然不能证明喝茶能防癌，但预防癌症非常重要，我们可以通过生活习惯的改善来实现。2018年5月，世界癌症研究基金会和美国癌症研究所发布的有关癌症预防的报告，对数十年来有关癌症的研究证据进行了总结，在饮食、营养、运动方面提出了十大防癌建议：

保持健康体重。将体重保持在正常范围内。身体过多的脂肪，会引发高于正常水平的胰岛素、雌激素和其他激素释放入血，这些过高的激素会刺激肿瘤的生长。

积极参加体力活动。日常生活中养成积极参加体力活动的习惯，多走少坐。科学家建议每周150分钟中等强度体力活动，或75分钟高强度体力活动。

吃富含全谷类、蔬菜和豆类食物。饮食以富含纤维素和其他营养物质的植物性食物(如蔬菜、水果、全谷类和豆类)为主，可降低癌症风险。

限制摄入“快餐”和高脂高糖类食品。限制这些食物有助于控制热量摄入，保持健康体重。

少吃红肉和加工肉类。红肉(牛肉、猪肉和羊肉)会导致结直肠癌。研究表明，我们可适量食用红肉——每周12~18盎司(熟肉)，这不会显著升高结直肠癌风险。

限制摄入含糖饮料。含糖饮料能提供能量，但更可能会促进热量过度摄入，引起体重增加、超重和肥胖。多喝水和不加糖的饮料。

限制饮酒。为了预防癌症，最好不要喝酒，任何形式的酒精都是强致癌物。若非要喝酒，应把饮酒量限制在女性每天一杯，男性每天两杯。

不要使用补充剂来预防癌症。对于大多数人来说，从健康饮食(包括正确的食物和饮料)中可获得足够的营养。

坚持母乳喂养。母乳喂养能降低母亲患乳腺癌的风险，降低孩子超重肥胖的风险。母乳喂养对母亲和孩子都有好处。

癌症诊断之后，尽量遵循医生建议。所有癌症患者都应接受专业人士的营养咨询和指导。一旦治疗完成，也应该遵循以上癌症预防建议。