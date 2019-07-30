营养学专家：靠水果当晚餐不可取，夏天也要吃好正餐

“最近就靠冰激凌和西瓜‘续命’了”，武汉姑娘蔡可告诉记者，由于天气炎热，最近一段时间一直没有胃口，每天晚饭都是靠西瓜、冰激凌、冷饮等消暑。

记者采访了解到，身边不少人都有这个经历，“一到夏天就没胃口，自己做饭太热，点外卖也吃不下”，水果和冰激凌成了不少武汉人夏天的正餐替代品。记者从生鲜电商平台每日优鲜了解到，7月份以来，武汉人下单的水果销量较6月上涨了55%，冰激凌销量上涨了27%。其中，美国车厘子、国产红提、8424麒麟瓜最受欢迎，“从我们的统计来看，水果订单量增长最高的区域是汉阳，提升22%”，每日优鲜工作人员告诉记者，从订单时间上看，不少人选择下班时下单，到家后可直接享用。

“用水果替代正餐，还可以趁着夏天减减肥”，采访中，不少年轻人把夏天作为减肥最佳时机，“这样并不可取”，华中科技大学公共卫生学院营养与食品卫生学系副教授唐玉涵解释，人体需要通过膳食来满足每日所需的营养素，包括蛋白质、碳水化合物和脂质，以及维生素和矿物质等，但是水果中包含的主要成分是碳水化合物和维生素，如果只用水果替代正餐，蛋白质等营养素会摄取不足，如果整个夏季都通过水果来代替正餐，人体营养摄入会不均衡，唐玉涵建议，夏季饮食可以清淡为主，吃水果的同时，多吃一些开胃小菜缓解胃口不佳。