新研究称不同人种皮肤变老模式有差异

抗衰老是爱美人士的永恒话题。一项美国最新研究发现，不同人种的皮肤变老的特点不一样，要想保持年轻面貌需根据自身情况“量身定制”抗老配方。

美国波士顿大学医学院研究人员以1970年到2018年发表的41篇相关论文为基础，分析了美国不同人种皮肤老化过程中的结构和功能变化差异。

这篇发表在最新一期国际期刊《皮肤医学临床》上的论文显示，深色皮肤人种更容易产生色素沉着。非洲裔人群皮肤中含有更多成纤维细胞，这种细胞可以促进伤口愈合，产生胶原蛋白，因此他们皮肤增厚、出现皱纹的时间会更晚。东亚裔人群与西班牙裔人群类似，在皮肤变老的早期阶段不容易产生皱纹。高加索裔人群普遍皮肤比较薄，容易产生皱纹、失去弹性，嘴唇也容易变薄。

论文中说，所有人种皮肤衰老都逃不过色素沉着、皱纹和皮肤失去弹性这三大特点，然而促使皮肤变老的一个共同因素是暴露在阳光中的紫外线下，这会导致皮肤变色、胶原蛋白流失甚至皮肤癌。

研究人员说，每个人皮肤变老的模式都不一样，一个“通用”抗衰老手段就是做好防晒，其他“驻颜”方法包括用抗氧化剂、激光等来治疗色素沉着，用肉毒杆菌、软组织填充等来抗皱、改善皮肤松弛。