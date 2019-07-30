人如果从高处摔下来，或者受到猛烈撞击，头部非常容易受到损伤，从而引起病症，脑震荡就是其中的一种。然而，大多数人对脑震荡到底是什么情况并不清楚。

脑震荡通常定义为“中枢神经系统的暂时性功能障碍”，一般是头部在受到外伤或暴力打击后，产生短暂意识丧失，随即清醒，有的会遗忘近来发生的事，神经系统病理解剖无明显变化。

人的大脑是一个十分精密的结构。脑组织位于颅骨内且小于颅脑体积，由脑膜保护，悬浮在脑脊液中。当人体发生意外时，头部受到猛烈撞击的一瞬间，脑脊液会在脑室内猛烈移动、脑血管运动功能的紊乱、脑干的机械性牵拉或扭曲，从而会引起脑干网状结构功能障碍，轻者意识模糊，重者完全昏迷，不省人事，短至数秒钟或数分钟，但不超过半小时。清醒后，无法回忆受伤时的情景，但能清楚记得受伤前的事情；同时，还有头痛、头晕、恶心、厌食、呕吐、耳鸣、注意力不集中、反应迟钝等症状，血压、呼吸、脉搏、神经系统和脑部CT检查正常，这种情况，医生通常会诊断为脑震荡。这也是为什么在一些竞技体育运动中，一些运动员摔倒后会陷入短暂意识模糊，四肢无力等情况，过一段时间后意识和力量才能慢慢恢复。

根据脑部受伤后的症状，可以将脑震荡分为三度。

轻度脑震荡：受伤后，只有短时间的（有时只有几秒钟）头晕眼花，眼前发黑，没有其他不舒服的症状。

中度脑震荡：受伤后可能会发生数分钟甚至1小时的昏迷，大部分病人在清醒后有头晕头痛的现象，数日或更长的时间不消失，持续时间长。

重度脑震荡：昏迷的时间在1小时以上，有的病人数日还无法完全清醒，清醒后头晕头痛严重，会产生记忆力下降。中、重度脑震荡痊愈后，常常会有“脑震荡后遗症”的发生，除经常性头痛外，记忆力还会大大降低。

单纯性脑震荡并不可怕，可怕的是不能及时发现其他更严重的头部创伤。所以，对脑震荡应给予正确的处理，以免延误病情。首先要立刻就医，进行病情观察。伤后可在医院观察24小时，看意识、瞳孔、肢体活动和生命体征的变化。如果在家观看，需要在24小时内密切注意是否有头痛、恶心、呕吐和意识情况，如症状加重应立即就医，对症治疗。头痛较严重时，需要卧床休息，减少外界刺激。

在休养过程中，脑震荡患者需要多休息，多数脑震荡患者在2周内会恢复正常，不会影响日常工作和生活。但有少数患者也可能发生颅内继发病变或其他并发症。因此，在对症治疗期间，应密切注意患者状态，并根据情况及时进行必要的检查。