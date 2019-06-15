当我们经受剧烈头痛的时候，会用双手紧紧抱住头，并感觉整个大脑都要炸裂了，我们会认为，是大脑本身正在扩张、受挤压，是大脑本身感受到的疼痛。

你可能不知道，实际上, 大脑本身是感受不到疼痛的。虽然大脑是由无数个神经元与间质细胞组成，但它不会像皮肤或其他器官一样因为牵拉、受压、外伤或其他刺激感到疼痛。因为大脑被包裹在坚硬的保护性覆盖物——颅骨中，它并不像其他“暴露”的身体部位一样，能对触觉或压觉刺激产生应激反应。甚至，脑外科医生可以在患者清醒的状态下切除脑组织，患者却不会感觉到刀的存在。

那到底头痛由何而来呢？科学家经过长期研究认为是大脑周围组织、大脑化学物质、血管和神经产生了这些疼痛的信号。

最常见的慢性头痛类型是偏头痛和紧张性头痛。这些类型的头痛都是在脑及脑周组织接触内部或外部触发因素时发生的，例如荷尔蒙变化、睡眠缺乏、压力、温度变化、焦虑等。这些触发因素会促使大脑疼痛中心发出信号，这些疼痛中心会产生各种化学信使，包括血清素和去甲肾上腺素，这会导致包裹脑组织的脑膜血管扩张。当血管膨胀时，围绕这些血管的神经就会被被动牵拉，使这些神经向三叉神经系统发送信号，将疼痛信息传递给头部和面部。例如，当一个人患有脑肿瘤时，疼痛通常是发展到晚期的症状，因为脑肿瘤只有长得足够大时，大到足以损伤骨骼或拉伸脑膜的血管时才会引起疼痛。

很多科学家认为，脑脊液循环不畅是引起头痛的原因之一。脑脊液循环素有人体第三循环之称，是指大脑脉络丛产生的脑脊液流入脑室和蛛网膜腔，最后通过静脉回流到循环系统的过程，对中枢神经系统起缓冲、保护、运输代谢产物和调节颅内压等作用。脑脊液循环不畅，就会产生头痛症状。大连医科大学隋鸿锦教授提出了一种新的假说：枕下区的肌硬膜桥能够影响脑脊液循环。我们身体上存在一个小小的解剖结构——肌硬膜桥，是指枕骨下区与前几个颈椎之间的头后小直肌与硬脊膜之间的致密纤维联系。隋教授指出，当头部运动时，头后小直肌收缩，通过肌硬膜桥的传递牵拉硬脊膜，从而引起蛛网膜下腔容积发生改变，产生一种负压，对脑脊液循环产生影响。所以，弄清楚肌硬膜桥的生理功能，对于改善头痛和其他脑部疾病很有意义。

需要注意的是，一旦头痛途径被完全激活，头痛治疗就变得更难了。哈佛大学的一项研究表明，头痛药物需要在头痛发作早期服用才能有效。很多偏头痛患者的头痛最先表现为悸动感，随后皮肤敏感性会显著增加，最终头皮受压、梳头发、佩戴耳饰、眼镜都会感到疼痛。这种皮肤敏感性显著增加带来的疼痛，被称为异常性疼痛，一旦发生异常性疼痛，头痛治疗的效果就会大打折扣。所以，当出现头痛症状时，千万不要忽视。切记，头痛可是“早治早好、晚治无效”啊！

［作者系大连医科大第一临床学院2017级临床医学（“5+3”一体化）一班学生。插图：大连医科大学附属第二医院妇产科岳辰。指导教师：大连医科大学人体解剖学教研室李潺］