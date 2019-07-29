卫健委：2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6% 

人民网北京7月28日北京电（王国菁）7月26日，健康中国行动推进委员会办公室就“健康中国行动”之中小学健康促进行动有关情况举行新闻发布会。会上，教育部体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示教育部将以“一增一减一保障”推进中小学健康促进行动。

王登峰表示，“一增”是加强体育与健康课和课外锻炼时间，也就是从促进健康的最积极、最主动的方式，加强体育锻炼和健康教育；“一减”是要把不必要的负担减下来；“一保障”是要建立健全各项制度，确保“一增一减”能够落到实处。

“目前青少年超重和肥胖等问题日益严重”。上海体育学院校长陈佩杰表示，中国学龄儿童超重率从1985年的1.1%上升到2014年的20.4%，肥胖率从0.5%上升到7.3%，近几年这个数据仍在提升。此外，中国青少年体质健康水平呈现“增龄递减”的现象，大学生体质达标率较中小学学生更低。

在中小学生肥胖率上升的同时，近视问题也显得颇为严峻。据卫健委提供的数据显示，2018年全国儿童青少年总体近视率为53.6%，小学生近视率为36.0%，初中生近视率为71.6%，高中生近视率为81.0%。

王登峰强调，中小学健康促进行动中近视防控是非常重要的指标之一。近视防控目标是中小学健康促进行动最集中、最敏感的一个。

对于如何预防近视，王登峰表示，第一是要增加体育锻炼和户外活动，第二要减轻不必要的课业负担，第三要做好保障，包括改善照明条件、坚持眼保健操制度、掌握科学用眼的知识、养成良好的生活习惯等。“这三个方面都能做到了，近视问题就会得到遏制，中小学健康促进行动就会取得明显进展。”

王登峰指出，防控近视可从三个层面看：一是近视防控已上升为国家战略。青少年的视力事关国家和民族未来，全社会都要高度重视；二是向全社会发出号召，一起关注青少年视力问题。全社会行动起来，共同遏制青少年视力不良、持续下滑趋势；三是明确做好近视防控路径。充分调动政府、学校、社会、家庭和学生积极性，做好近视防控工作。

温州医科大学党委书记吕帆教授就儿童青少年近视防控建议称，要做到“一增一减”，即减少学业负担、增加户外活动，阅读书写时能真正做到“一尺一拳一寸”。根据现有的近视研究资料，阅读写字姿势与近视发生发展有很大关联，良好的姿势应该从小孩子开始抓起，家长和老师在孩子的行为习惯养成中要共同承担培养责任。

此外，家长还要做好监护者的角色。有效监控孩子合理使用电子产品的时间和强度。吕帆表示“智能手机等电子产品本身是好东西，正是因为它的丰富性和生动有趣性，更容易让孩子们沉浸其中。”

“做好近视预防远比近视后补救有效的多，当前市面上并没有完全能治愈近视的手段，有些反而对眼睛有害”。国家卫生健康委规划发展与信息化司司长毛群安补充道。