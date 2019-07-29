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新研究：多数营养补充剂无任何保健效果 

彭茜

2019年07月29日14:06 来源：新华网

美国一项新研究显示，几乎所有的维生素、矿物质和其他营养补充剂并无保健效果，但也对人体无害；只有低盐饮食、欧米加-3脂肪酸和叶酸补充剂对部分人群健康有益。

美国约翰斯·霍普金斯医疗中心研究人员共收集了全球近100万受试者的数据，进行了277项临床试验，评估了16种维生素、矿物质等营养补充剂与死亡和心血管疾病之间的相关性。研究者还分析了低脂饮食、低盐饮食、地中海饮食（以丰富蔬果、鱼、谷物、坚果为主）等8种膳食方式对健康的影响。

结果发现，包括复合维生素、硒、维生素A、维生素B6、维生素C、维生素E、维生素D、单纯的钙和铁在内的多数营养补充剂，都不能起到预防心脏病或延长寿命的保健效果，但也对人体无害。只有低盐饮食、欧米加-3脂肪酸（鱼油）和叶酸补充剂对部分人群健康有益，而钙加维生素D的复合补充剂可能会略微增加中风风险。

上述研究成果已发表在新一期美国《内科学纪事》杂志上。

“尽管人们在不断探索求证，但膳食补充剂确实不是什么灵丹妙药，”该研究高级作者埃琳·迷霍斯说，“人们应该专注于从有利于心脏健康的饮食中吸收营养，因为越来越多的证据表明大多数健康成年人不需要服用补充剂。”

比如，在对3680名高血压受试者进行低盐饮食干预的5项研究中，研究者发现他们的心脏病死亡风险降低了33%。由此可见，低盐饮食比营养补充剂更有助于预防心血管疾病。（记者彭茜）

(责编：王国菁、杨迪)


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