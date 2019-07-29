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油腻腻的夏天，怎样让你的头发够清爽？

2019年07月29日13:32 来源：新华网

明明每天洗头为什么头发还是油腻扁塌？对于爱出油的妹子来说，夏天的头发护理简直就是一场恶战！今天，就教你几招，让头发不再油腻，干干爽爽很舒服。

不要披着头发

天气炎热，如果披散着头发，头发很容易就油腻，因为头发夹着汗液容易被浸湿，而湿的头发更容易沾染灰尘，也就更易出油了，夏天最好扎着头发。

按摩头部

洗头前可以按摩头部，促进血液循环，增加头皮新陈代谢，能进一步的调节头皮出油情况。

温水洗头发

很多人认为头发油腻需要去油的洗发水，其实使用去油腻超强的洗发水会导致头发太干燥而出油严重。就好比皮肤一样，油腻并不是去油，而是做好补水工作，所以要使用温和一点的洗发水。

头发也要防晒

夏天也要给头发做防晒，比如戴帽子或是遮阳伞，因为头发暴露在阳光下，水分很容易流失，温度会直接刺激到头皮，皮脂腺分泌会导致更多的油脂，与脸部暴晒出油是一样的。

多梳理头发

常梳理头发能清洁头发上的灰尘和打结，能有效的减少头发油腻问题。

在发根处撒上些爽身粉

突然有会议或是约会，恰巧今天没有洗头，头发有些油腻，在家里准备一袋爽身粉吧。少抓一点点，放到比较油的发根处，用手拍拍，用梳子梳理一下头发，是不是就蓬松清爽了呢。

(责编：郎玥(实习生)、杨迪)


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