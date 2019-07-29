运鸿集团将在布基纳法索开展多领域合作

当地时间7月28日上午，运鸿集团董事局主席兼董事长李玉保先生应邀来到布基纳法索议会议长兼非洲地区G5 Sahel领导人Alassane Bala SAKANDE（阿拉萨内·巴拉·萨肯德）府邸，与萨肯德议长先生及农业部部长Salifou OUEDRAOGO（沙利福·卫德哥）洽谈。

李玉保先生表示，运鸿集团愿与布基纳法索国一道，本着共商、共建、共享的原则，加强农业、矿业、大健康、能源、金融、航空物流等领域的合作.

会议中，萨肯德议长先生多次表达了对中国企业，尤其是具有人文情怀的企业家的欢迎。萨肯德议长先生表示，期望携手共进，创造机遇，促进良好的经商环境的形成。希望运鸿集团本次投资能够给本国创造一定的税收和部分就业岗位。萨肯德议长先生也认真听取了李玉保先生对运鸿集团肽家园产品的介绍，并表示了极大的兴趣。同时表示将全力支持运鸿集团肽家园产品在非洲G5国家的推广和运营。布基纳法索政府将大力支持中国企业发展，确保投资者在布国有一个安全可靠良好的营商环境。

运鸿控股有限公司自成立以来，形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台、物流为一体的“生物科技循环产业链”。是国家高新技术企业，其中运鸿集团股份有限公司是以“肽”产业为主导核心的大健康企业。截至目前，公司已与斯洛伐克，索马里，利比亚，布基纳法索，津巴布韦五个国家签署合作协议。

全体会议人员合影留念 （左四：运鸿集团董事局主席兼董事长李玉保先生）

据悉，运鸿控股坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的发展理念，坚持以“大健康产业”为导向，积极转变发展思路，创新发展理念，调整产业布局，聚焦战略重心。从清洁能源到生态农业，运鸿控股逐步明确了“大健康”的发展方向，并基本形成了集光伏生态农业种植、农产品深加工、生物科技研发与应用、电子商务平台等业务于一体的“大健康循环产业链”。

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